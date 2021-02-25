ميتسوبيشي تكشف عن الجيل الرابع من Outlander

كشفت شركة ميتسوبيشي اليابانية النقاب عن الجيل الرابع من سياراتها الشهيرة Outlander، والتي ستأتي بنسخة هجين Plug-inبالإضافة إلى النسخة العادية.

ميتسوبيشي تطرح الجيل الرابع من Outlander

وأوضحت ميتسوبيشي أن السيارة أوتلاندر الجديدة تتميز من خلال شبكة المبرد الضخمة مع الملامح الجديدة على الجبهة، وزاد عرض السيارة 5 سم، كما زاد الطول 4 سم، وتتمتع السيارة بقمرة قيادة جديدة مع شاشة Head-up كبيرة، وعدادات رقمية خلف المقود وشاشة تعمل باللمس، بالإضافة إلى ثلاثة صفوف من المقاعد.

محرك سيارة ميتسوبيشي أوتلاندر الجديدة

وتعتمد السيارة على سواعد محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر وبقوة 133 كيلووات/181 حصان، كما يتوفر من السيارة نسخة هجين Plug-in تتألف من محرك رباعي الأسطوانات ومحرك كهربائي على كل محور.

تعاون ثلاثي لبناء منصة Outlander

يشار هنا إلى أن المنصّة المبتكرة التي تبنى عليها أوتلاندر تم تطويرها من قبل 3 شركات دوت الخليج "رينو" و"ميتسوبيشي" و"نيسان"، وأعلنت ميتسوبيشي طرح أوتلاندر في الولايات المتحدة وكندا وبورتوريكو، وتباعا سيصار إلى طرحها في أسواق البلدان الأخرى.