لكزس السيارة الأكثر إعتمادية لعام 2021

استطاعت لكزس أن تثبت من جديد أنها العلامة التجارية الرائدة في مجال تقييم المستهلكين حول العالم من خلال الدراسة التي أجرتها المؤسسة المرموقة J.D. Power في مجال المسوح التقييمية والاستطلاعات الإختبارية، حيث نالت لكزس المرتبة الأولى فيما يخص الجودة والاعتمادية لعام 2021 وذلك للمرة التاسعة على التوالي خلال العشر سنوات الأخيرة.

حيث أثبت النتائج مصداقية لكزس ذات السمعة العالمية المرموقة في نوعية وجودة السيارات التي تقدمها للمستهلكين حول العالم والذين بات واضحاً أنهم يشعرون بالرضا الكامل نحو هذه العلامة الفاخرة.

وبينت الدراسة المخصصة لقياس الجودة والاعتمادية لعام 2021 والتي إعتمدت على عدد الأعطال والإصلاحات التي تواجه مالكي السيارات خلال السنوات الثلاثة الأولى من إمتلاك السيارة. وقال ديف سارجنت ، نائب الرئيس في شركة J.D. Power " لقد أثبتت نتائج الدراسة صحة ما لمسناه من قبل عن إهتمام صانعو السيارات لتقديم سيارات يمكن الإعتماد عليها بشكل متزايد، ولكن رغم ذلك لا تزال هناك بعض المشاكل التي تحتاج إلى معالجة ".

الدراسة إهتمت بقياس عدد المشاكل التي تواجه 100 سيارة خلال الإثني عشر شهراً الماضية من قبل المالكين الأصليين للمركبات البالغة من العمر ثلاث سنوات من طراز 2018.

وغطت الدراسة 177 مشكلة محددة مجمعة في ثماني فئات رئيسية وشملت المحرك وناقل الحركة والمجموعة الصوتية / الاتصالات / الترفيه / الملاحة التكييف والتدفئة / شاشات العرض والمقاعد.

وبينت الدراسة عن وجود تحسن ملموس لدى العديد من الشركات خلال السنوات الأربعة الأخيرة، وبات واضحاً أن السيارات التي يبلغ عمرها اليوم ثلاث سنوات دوت الخليج ذات جودة أعلى ويمكن الإعتماد عليها أكثر من السيارات المصنعة قبل ذلك.

من الجدير بالذكر أن لكزس قد حصلت في العام الماضي أيضا على المرتبة الأولى فيما يخص رضا العملاء عن عمليات الصيانة والإصلاح لعام 2020 والتي أظهرت أن خدمات الصيانة والإصلاح في مراكز صيانة لكزس دوت الخليج الأفضل بين كافة الطرازات الأخرى، وقد استندت الدراسة الى نتائج الإستبيان الذي شارك فيه مالكي السيارات من طراز 2016 الى 2019 وشملت الدراسة 70.000 سيارة. وكانت جي دي باور قد أجرت هذه الدراسة الخاصة بخدمات الصيانة والإصلاح بعد إنتقاء أهم الشركات المصنعة للسيارات الفاخرة في العالم.