وصول فورد اكسبلورر 2021 فئة ستاندر XL الجديدة الأفضل سعر ومواصفات بين المنافسين

وصول فورد اكسبلورر 2021 فئة ستاندر XL الجديدة الأفضل لهذا العام من حيث السعر والمواصفات بين المنافسين، حديثنا اليوم عن السيارة الأهم والأفضل لهذا العام فمن لا يحلُم بشراء سيارة من شركة فورد الرائعة، والتي يُفضلها الشباب والعائلات ودائما تقع في المرتبة الأولى من تفكير عُشاق السيارات، فورد إكسبلورر التي بدأ إنطلاق أول سيارة لها في مارس من عام 1990 ثم تعددت فئاتها وانتشرت كثيراً منها نصف فل ومنها فل كامل، وقد وصلت فئة ستاندر XL السيارة لأراضي المملكة منذ أيام قليلة وسنتحدث تفصيلاً اليوم عن سعر السيارة في السعودية ومواصفاتها الداخلية والخارجية .

فورد اكسبلورر 2021 فئة ستاندر الجديدة

سيارة فورد اكسبلورر الجديدة فئة ستاندر XL التي تتميز بمُحرك 6 سلندر إيكو بوست سعته 3.3 لتر، بحيث يعطيك قوة تبلغ 285 حصان وعزم يصل إلى 363 نيوتن.متر، قير السيارة أوتوماتيكي يتكون من عشرة سرعات وهي إحدى سيارات الدفع الرباعي، مع تنبيه ما قبل الاصطدام والفرملة الذاتية والنقاط العمياء وإمكانية تحديد المسار، بالاضافة إلى العديد من الإضافات والمميزات الرائعة التي نوضحها في الفقرات التالية.

مواصفات فورد اكسبلورر 2021 الداخلية والخارجية

وجهة فورد إكسبلورر الأمامية بها إضاءات FULL LED مع إشارات متحركة مع فتحات تهوية وشبك أمامي بشكل مميز، كما تتميز السيارة بأربعة حساسات خلفية وكاميرا خلفية، وباب الشنطة كهربائي بخط كروم عريض شكله مميز به رادار تنبيه ما قبل الاصطدام مع نقاط عمياء على المرأة بالإضافة إلى الفرملة الذاتية، أما الشنطة فمتسعة وبداخلها منفذ للطاقة بالإضافة إلى كاميرا خلفية.

تتميز فورد اكسبلورر من الداخل بمقاعد قماشية فاخرة بشكل متميز وحاملات أكواب ومساحة تخزين، يمكنك التحكم في الكرسي سواء المقعد أو الظهر بالإضافة إلى التحكم في التكييف للمقاعد الخلفية ومنفذان خلفيان 12 فولت، مع سنتر لوك للأبواب وأخر للنوافذ الأمامية DULL AUTO، ومرتبة السائق كهربائية بستة أوضاع مختلفةـ وفتح الشنطة كهربائي مع شاشة وسطية بشكل مميز بها جميع المزايا، ومقود السيارة مكسي بالجلد يمكنك من خلاله التحكم في الصوتيات ومثبت السرعة والتحكم في عداد الرحلات الوسطي ورد وإغلاق البلوتوث، وفتحات أمامية من تايب سي و USB لشحن الهواتف ومنفذ 12 فولت، ونظام قيادة متعدد مع إضاءات داخلية FULL LED، ويبلغ سعر فورد إكسبلورر ستاندر XL في السعودية 171 ألف ريال سعودي شامل الضريبة والتأمين.