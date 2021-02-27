فيديو فورد تطرح نسخة فاخرة من Explorer

أعلنت شركة فورد عن نسخة جديدة من سيارات Explorer رباعية الدفع، وتتميز نسخة Explorer King Ranch الجديدة بشبك أمامي عريض، وأقراص عجلات أنيقة من الألومينيوم بمقاس 20 إنشا.

تغييرات جذرية في الموديل الجديد من فورد Explorer

مقصورة سيارة Explorer الجديدة تختلف بشكل كبير عن النسخ المطروحة في الأسواق حاليا، إذ تتجلى فيها ملامح الفخامة من خلال الجلد البني الفاخر الذي تكتسي به المقاعد والأبواب والعناصر المصنوعة من الخشب والكروم، كما أتت السيارة بواجهة قيادة مميزة بشاشة لمسية مقاس 10 بوصات، ونظام صوتيات يعتمد على 14 مكبرا، إضافة إلى أنظمة +Ford Co-Pilot360 Assist للأمان.

محرك سيارة فورد Explorer

سيارة فورد Explorer ستعمل بمحرك بنزين توربيني بست أسطوانات، سعته 3.0 ليتر، وعزم يعادل 370 حصانا، وبعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 10 سرعات، إضافة إلى نظامي دفع أمامي وخلفي، وعدة أنظمة قيادة تناسب الحركة على مختلف أنواع الطرق، بحسب ما نشرته وكالة روسيا اليوم.