مواصفات تويوتا أفالون تورينق 2021 وسعرها في السعودية مع إصدار لون خاص جديد تماماً، تميزت أفالون تورينق لهذا العام ليس فقط بالمواصفات والسعر إنما أيضا أصدرت علامة تويوتا لون جديد لم يتم إصداره لأفالون من قبل، ولا شك أن مواصفات أفالون مميزة وممتازة ويعشقها كل من يبحث عن ما هو جديد في عالم السيارات، لذا فسوف نتناول اليوم بالتفصيل المواصفات الداخلية والخارجية لتويوتا أفالون تورينق موديل 2021، بالاضافة إلى التجهيزات والتقنيات الجديدة التي تم إدخالها على موديل هذا العام، كما سنوضح سعر أفالون تورينق الجديدة من الوكيل في السعودية.

مواصفات سيارة تويوتا أفالون تورينق 2021

تم إصدار لون جديد تماماً من أفالون تورينق لهذا العام ولم يسبق إصداره في العامين الماضيين 2020 و2019، أفالون توريتق 2021 النص فل تأتي في المقدمة بعدد 2 حساس أمامي وإضاءات أمامية FULL LED، ومدعومة من الخلف بأربعة حساسات وكاميرا خلفية، مع فتحة سقف ولمسات كروم على جميع جوانب السيارة بالإضافة إلى سنتر لوك على الأبواب وباب الراكب، وإذا نظرنا إلى مواصفات المحرك والقير فسنجد أن الماكينة 6 سلندر سعة 3.5 لتر بقوة 300 حصان، والقير أوتوماتيكي بثمانية سرعات وتعمل السيارة بنظام دفع أمامي.

تتميز تويوتا أفالون الجديدة فئة تورينق بإشارات على المرأة وخط كروم أسفل النوافذ والأبواب ومقابض الأبواب أيضاً من الكروم، مع خاصية الدخول الذكي للأبواب الأمامية وجناح خلفي مع فتحتان لخروج الضباب، تتميز السيارة أيضا بشنطة خلفية متسعة، مع إمكانية التحكم الأوتوماتيكي في النوافذ جميعها، والباب من الداخل مزيج بين الجلد والبلاستيك الفاخر، كما تتميز مقاعد السيارة من الداخل بأنها من الجلد الفاخر مع فتحات يو إس بي وتايب سي لشحن الجوال.

سعر تويوتا أفالون في السعودية

تأتي السيارة بفتحات تكييف خلفية مع تكاية وسطية للمقاعد الخلفية بها حاملات أكواب ومساحة تخزين صغيرة، مقعد الراكب الأمامي به سنتر لوك مع إمكانية التحكم كهربائياً بستة وضعيات مُختلفة، أما مقعد السائق فهو كهربائي بثمانية وضعيات مُختلفة كما أن المرأة كهربائية بها خاصية الطي، مع إمكانية تسخين وتبريد للمراتب الأمامية وفتحات تكييف تفصل بين السائق والراكب، أفالون تورينق 2021 بها شاشة وسطية يمكنك من خلالها مشاهدة الكاميرا الخلفية تدعم نظام الكار بلاي، والمقود مكسي بالجلد يمكنك من خلاله التحكم في عداد الرحلات الوسطي ومُثبت السرعة والنظام الصوتي، ويبلغ سعر تويوتا أفالون تورينق في السعودية 137 ألف ريال سعودي شامل الضريبة.