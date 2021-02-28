فيديو سكودا تكشف عن سيارة Fabia الجديدة

تجري شركة سكودا حاليا اختبارات على سيارة Fabia الجديدة وهي من السيارات الاقتصادية التي تستهدف الشباب، وقد انتشرت مقاطع مصورة لاختبارات السيارة التي قامت الشركة بتمويه غطائها الخارجي.

الاختلافات وفقا للخبراء بدت واضحة على السيارة، وخصوصا من حيث تصميم الواجهة الأمامية، ومن ناحية تصميم السقف الذي حصل على فتحة بانورامية كبيرة، كما أصبحت السيارة الجديدة أكبر من نماذج Fabia السابقة.

سكودا بنت Fabia الجديدة على منصة فولكس فاغن

وبنيت المركبة وفقا لتقارير سابقة من شركة سكودا على منصات Fabia المعدلة عن المنصات التي تم اختبارها في سيارات Volkswagen Polo وAudi A1 وSeat Ibiza الحديثة، وكلها سيارات تتبع في النهاية لمجموعة فولكس فاغن العملاقة.

نماذج Fabia الجديدة

ومن المقرر أن تطرح Fabia بنموذجين مجهزين بخزانات وقود بسعة 40 و50 ليترا، فضلا عن أن محركاتهما الاقتصادية الجديدة لها القدرة على تقنين استهلاك الوقود، بحسب ما ورد في وكالة روسيا اليوم.