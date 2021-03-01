أرخص سعر سيارة في السعودية وما هي مميزاتها بالأسعار 2021

أرخص سعر سيارة في السعودية و ما هي مميزات هذه السيارة سوف نوضح في هذا المقال مجموعة من السيارات الجديدة بأسعار تتناسب مع فئة من هم يفضلون ركوب سيارة جديدة لأول مرة وغير مستعملة وفي نفس الوقت سعرها يتناسب مع ميزانيتهم، سوف نوضح أسعار السيارات الجديدة وما هي أرخص سيارة في السعودية، يفضل شراء السيارة من الوكيل مباشرة للحصول عليها بسعر مخفض و بدون أي رسوم إضافية حيث أن شراء السيارة من معارض السيارات يضيف إلي سعرها وبالتالي تصبح أغلي في السعر.

أرخص سعر سيارة في السعودية

سوف نعرض لكم أرخص سعر سيارة في السعودية ومجموعة من السيارات الجديدة التي يتراوح سعرها من 31.000 ريال سعودي إلي 60.000 ريال سعودي ومميزاتها يمكن أن تكون هذه الفئة من السيارات سعرها رخيص ولكنها تعتبر فئة جيدة للأشخاص الذين يبحثون عن سيارة جديدة في متناول ميزانيتهم ومن هذه السيارات:

السيارة تويوتا ياريس

من أفضل السيارات المتواجدة في المملكة العربية السعودية نظرا لسعرها المميز إلي جانب أمكانيات السيارة، سعر السيارة تويوتا ياريس في السوق حوالي 58.000 ريال سعودي، تستهلك السيارة حوالي 85 لتر لكل 100 كيلو متر داخل المدينة، خزان وقود سعته 1.5 لتر وتعتبر أغلي سيارة في الفئة التي سوف نعرضها عليكم.

السيارة اريزو3

من أرخص السيارات المتواجدة داخل المملكة السعودية ومميزاتها كبيرة وعيبها الوحيد هو أن السيارة صغيرة الحجم ولكنها تعتبر ميزة لدي البعض، تستهلك السيارة اريزو3 في الوقود 1 لتر لكل 20 كيلو متر، تتميز السيارة بفتحة سقف وشاشة باللمس لتشغيل الراديو ويمكن ربط الهاتف عن طريق البلوتوث.

السيارة ام جي 360

تعتبر السيارة ام جى360 المفضلة لدي أصحاب المعارض وذلك لتصميمها الأنيق الذي يجعل الجميع يتوج إليها، تأتى السيارة بفئتين الفئة الأولي لديها ناقل حركة أوتوماتيكي ٤ سرعات وسعر مميز جدا حوالي 36.000 ريال سعودي، تأتى الفئة الثانية بقوة محرك 109حصان وهو يعتبر أكبر من قوة محرك الفئة الأولي 107 حصان،يعتبر سعر الفئة الثانية أعلي ولكنه يظل سعر منافس 45.900 ﷼ سعودي.

السيارة رينو سيمبول

من أكثر السيارات التي يقبل عليها الشباب تحتوي علي شاشة باللمس و سرعتها تصل إلي 180 كيلومتر في الساعة، سعر السيارة مميز جدا يبدأ ب 900 ريال سعودي.