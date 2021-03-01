مواصفات و اسعار نيسان ماكسيما 2021 الجديدة كليا في السعودية

نيسان ماكسيما 2021 الجديدة كليا، توفر أسلوباً جديداً وممتعاً في القيادة إلى جانب العديد من الإضافات والمزايا الجديدة التي تقدمها نيسان اليابانية في ماكسيما 2021 التي أطلقت هذا العام بشكل مميز احتفالا بالذكرى الأربعين لسيارة ماكسيما.

محرك سيارة نيسان ماكسيما 2021

جميع نماذج نيسان ماكسيما 2021 تأتي بمحرك سعة 3.5 لتر سداسي الإسطوانات وبقوة 300 حصان، ويستند الطراز الجديد إلى الزخرفة البلاتينية الراقية، وحصلت ماكسيما 2021 على العديد من التحديثات على صعيد التصميم الخارجي، كما طالت التحديثات مقصورة السيارة التي توفر مساحة واسعة ورحبة لخمسة أشخاص في المقصورة.

نظام الترفيه والأمان في نيسان ماكسيما

وتتوفر ماكسيما 2021 بنظام المعلومات والترفيه الجديد من نيسان الذي يعمل بشاشة لمس قياسية بمقاس 8 بوصات، ويتميز نظام المعلومات هذا بسهولة الاستخدام، وتأتي السيارة أيضا بنظام مراقبة المركبات وتقنية الوصول عن بعد والعديد من خدمات الطوارئ مثل تنبيهات السرعة والحدود وحظر التجول، إلى جانب الإتصال تلقائياً بخدمات الطوارئ عندما تفتح الوسائد الهوائية.

أسعار سيارات نيسان ماكسيما 2021

ويبدأ سعر نيسان ماكسيما 2021 من 38,000$ دولار أمريكي أي ما يعادل 141,000 ريال سعودي، ويبلغ سعر نيسان ماكسيما 2021 SV 141,000 ريال سعودي، ونيسان ماكسيما 2021 SR 155,000 ريال سعودي، ونيسان ماكسيما 2021 Platinum 159,000 ريال سعودي، ونيسان ماكسيما 2021 40th Anniversary Edition 167,000 ريال سعودي.