طرح تويوتا هايلاندر 2021 الجيل الرابع فئة GLE الجديدة بسعر تنافسي من الوكيل في السعودية، تم الإعلان رسميا في الأسواق السعودية عن وصول السيارة المنتظرة Toyota Highlander 2021 فئة GLE، وهي تعد من أكثر سيارات الدفع الرباعي فخامة لهذا العام مزودة بمحرك هايبرد، تويوتا هايلاندر 2021 الجديدة full size من ال cross over هي الجيل الرابع من هايلاندر، فقد تم طرح الجيل الأول في عام 2001 في أمريكا تشبه نيسان باثفايندر والهوندا بايلوت، وتأتي السيارة بسعر مناسب في السعودية حيث تقل عن هايلاندر فئة LTD HEV بمبلغ يصل إلى حوالي 40 ألف ريال، لذا فسوف نوضح لكم بالتفصيل سعر ومواصفات فئة GLE من تويوتا هايلاندر بالاضافة إلى سعر بقية فئات هايلاندر عام 2021.

سعر ومواصفات تويوتا هايلاندر 2021 الجيل الرابع

مُحرك تويوتا هايلاندر 2021 فئة GLE يأتي بسعة 2.5 لتر 4 سلندر يمنحك قوة 243 حصان، مُحرك السيارة من النوع الهايبرد أو الهجين يتكون من محركين الأول محرك البنزين ويعطي 187 حصان، والمحرك الثاني أو المولد إذا صح التعبير هو كهربائي ويعطي 57 حصان، القير أوتوماتيكي إلكترونيك CVT وصرفية الوقود ممتازة جدا حيث يستطيع اللتر الواحد من البنزين أن يجعلك تمشي 20.8 كيلو متر، وتحتوي السيارة على تقنية EV التي تسمح باستخدام المحرك الكهربائي فقط لفترة زمنية محددة.

وجهة تويوتا هايلاندر 2021 الأمامية تتميز بكشافات full led مع إشارات مُتحركة وكشافات سفلية، بالاضافة إلى كاميرا أمامية للحفاظ عن الخروج عن المسار مع رادار تفاعلي، يكسو الجهة الأمامية أيضا شعار تويوتا الأزرق الذي يوضح أن السيارة هايبرد مع إكصدام بشكل متميز، وذلك مع إشارات على المرأة الكهربائية والتي بها خاصية الطي، وخطوط كروم عريضة على الوجهة، مقابض الأبواب من الكروم وخطوط أسفل النوافذ والإطار بمقاس 18 إنش 235 X 65 ، كما تأتي Toyota Highlander 2021 بكشافات ضباب خلفية GLE Hybrid وكشافات LED بالكامل، مع كاميرا خلفية كهربائية متسعة من الداخل وإمكانية طي الكراسي الخلفية يدوياً.

المواصفات الداخلية Toyota Highlander 2021

أبواب السيارة من الداخل مزيج بين الجلد الفاخر و ال soft plastic والتحكم في النوافذ auto، وتتميز المقاعد الأمامية في تويوتا هايلاندر 2021 بإمكانية التحكم كهربائياً، فور تشغيل السيارة عبر الزر الأزرق يتم فتح الشاشة الوسطية، ومقود السيارة به إمكانيات التحكم المتطورة، حيث يمكنك التحكم من خلاله في الرادار والخروج عن المسار والراديو والمُسجل والبلوتوث والأوامر الصوتية، هذا بالاضافة إلى التحكم في الشاشة الوسطية للرحلات ومثبت سرعة، يوجد فتحات تكييف تفصل بين السائق والراكب الأمامي مع إمكانية تسخين وتبريد المقاعد وفتحات لشحن الجوال ومنفذ طاقة وأماكن مميزة للتخزين، وإضاءات السيارة الداخلية بالكامل LED بشكل متميز.

أسعار فئات تويوتا هايلاندر 2021 في السعودية

يبدأ سعر سيارة تويوتا هايلاندر فئة GLE HEV 4X4 في السعودية من 145 ألف 975 ريال من الوكيل ، وفئة LE HEV من تويوتا يبلغ سعرها الآن في السعودية حوالي 144 ألف و 900 ريال، أما إذا نظرنا إلى أسعار فئات تويوتا هايلاندر LTD، فسنجد أن سعر فئة LTD HEV يبلغ في السعودية 181 ألف 125 ريال تقريباً، بينما يصل سعر فئة LTD HEV 4X4 إلى حوالي 187 ألف 220 ريال من الوكيل.