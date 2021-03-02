بورش تكشف عن الموديل الجديد من تايكان كروس

كشفت بورش الشهيرة إحدى شركات مجموعة فولكس فاغن لصناعة السيارات، عن موديل سيارتها الجديدة تايكان كروس، والتي تأتي بنظام الدفع الكهربائي، ومن المقرر أن يتم طرح السيارة رسميا الشهر المقبل.

تايكان كروس الجديدة بقوة 670 حصان

سيارة بروش تايكان بدت أكثر اتساعا بعد أن خضعت السيارة للعديد من الاختبارات الإضافية، وذلك للتأكد أنها تلبي معايير بورش، وتنتمي السيارة إلى فئة سيارات الـ SUVولكن من المتوقع أن تأتي بدفع كُلي بقوة 522 حصان لفئة 4S أو 670 حصان لفئة توربو.

تايكان كروس أكثر راحة

وتأتي سيارة بورش الجديدة بسقف طويل ومساحة تخزين خلفية أكبر، حيث ستكون أكثر راحة مع المحافظة على تصميم بورش أو الديناميكية الهوائية التي اشتهرت بها، وكانت بورش قد خططت في البداية لإطلاق تايكان كروس في أواخر 2020، لكنها أخرت الاصدار إلى أوائل عام 2021 بسبب الطلب القوي على تايكان السيدان في جائحة كورونا.