تراجع سعر تويوتا كورولا 2020 في السعودية في عرض لن يتكرر لفئة XLI 1.6 الأكثر مبيعاً في العالم، خلال العام الماضي 2020 تصدرت سيارة تويوتا كورولا قائمة السيارات الأكثر مبيعاً؛ نظراً لتناغم السعر مع المواصفات، ورغم ذلك تم الاعلان عن خبر سار ومفاجئ في نفس الوقت وهو انخفاض سعر السيارة في السعودية، حيث تراجع سعر فئة XLI 1.6 من تويوتا كورولا 2020 بقيمة تصل إلى 16 ألف ريال، لذا فسوف نتحدث اليوم عن مواصفات السيارة والمحرك وصرفية الوقود وكافة التجهيزات، بالاضافة إلى السعر الذي وصلت إليه السيارة الآن في السعودية.

سعر ومواصفات تويوتا كورولا XLI 1.6 2020

تويوتا كورولا XLI 1.6 2020 السيارة الأكثر مبيعاً خلال العام الماضي، كان يتراوح سعرها بين 82 إلف 850 ريال سعودي و 75 ألف 285 ريال سعودي، قد تراجعت تماما لتصل إلى 66 ألف ريال سعودي فقط ليصل الانخفاض في سعر السيارة إلى حوالي 16 ألف ريال سعودي. السيارة فئة سيدان وتأتي بمحرك سعة 1600 سي سي أو 1.6 لتر وهي تعمل بنظام الدفع الأمامي، كما أن ناقل الحركة أوتوماتيكي بنظام CVT.

كورولا XLI 1.6 2020 بها إضاءات عالية ومُنخفضة هالوجينية مع نقاط LED مكان السكن، بالاضافة إلى شبك أمامي في الأسفل مع تطعيمات كروم أعلى الإكصدام، مع كشافات ضباب أمامية مميزة بشكل أجمل من السابق كثيراً من ناحية الشكل والمواصفات، ومقاس الجنوط 16 إنش (205 X 55) مع خطوط عريضة من الكروم أسفل الأبواب وعلى المرأة الكهربائية المدعومة بإشارات، مع ميزة ضوضاء أقل داخل السيارة لأن تصميم السيارة يُساعد على العزل.

مواصفات سيارة كورولا فئة اكس ال اي

صرفية الوقود في تويوتا كورولا XLI 1.6 2020 ذات تقييم ممتاز بلاس، حيث أن لتر البنزين الواحد يمنحك مشي 18.2 كيلو متر ونوعية الوقود هي بنزين 91، أما عن السيارة من الخلف فهي أفضل وأجمل من السابق بتطعيمات كروم وكاميرا خلفية مع عدد 2 حساس خلفي، السيارة بها فتحة شكمان واحدة وشنطة متسعة من الداخل، نوافذ السيارة التحكم فيها كهربائياً مع سنتر لوك للنوافذ، يمكنك التحكم من خلال مقود السيارة في عداد الرحلات والنظام الصوتي كما أن به مُثبت سرعة وتحديد مسار، مع شاشة وسطية 5 إنش وفتحات تكييف أمامية وخلفية وإضاءات داخلية وفتحات USB وطاقة ومرآة تعتيم، سيارة تويوتا كورولا 2020 فئة XLI 1.6 بها فتحة سقف بشكل مميز ومقاعد قماشية من أفخر الأنواع مع أماكن تثبيت مقاعد الأطفال ومساحة تخزين جيدة.