سيارة فينير سوبر سبورت من دبليو موتورز تعرض في عدد من أشهر معالم دبي

يمكن لعشاق السيارات في دبي إلقاء نظرة عن قرب على سيارة فينير سوبر سبورت الرياضية المميزة التي صنعتها شركة دبليو موتورز، التي تتخذ من دبي مقراً لها.

وتعيد سيارة فينير سوبر سبورت تعريف مفهوم السيارات الرياضية عالية الأداء. ويتم إنتاج سيارة فينير حالياً بإصدار محدود يبلغ 111 سيارة بسعر 6 ملايين درهم للسيارة الواحدة. وسيجري عرض السيارة في عدد من أشهر الوجهات بدبي مثل حي دبي للتصميم من 25 فبراير وحتى 10 مارس، يليها توب جولف بدءا من 11 مارس 2021. كما ستعرض سيارة في مول الإمارات من 11 وحتى 15 مارس، وسيتي سنتر مردف من 18 وحتى 22 مارس. بينما كانت ذي بوينت أولى الوجهات التي تم عرض السيارة بها حتى 24 فبراير.

وفي إطار سحوبات مهرجان دبي للتسوق 2021، يمكن لسكان دبي وزوارها الحصول على فرصة لربح سيارة فينير سوبر سبورت من دبليو موتورز، والتي تعد الجائزة الأعلى قيمة في تاريخ المهرجان، حيث يمكن للراغبين في المشاركة زيارة www.idealz.com أو www.mydsf.ae قبل 30 مايو لشراء نسخة مصغرة من سيارة فينير سوبر سبورت بسعر 1500 درهم والدخول في السحب.

وسيحظى الفائز على سيارة رائعة وفريدة من نوعها تتميز بمحرك RUF توربو مزدوج مسطح مكون من 6 أسطوانات تم تثبيته في منتصف الجزء الخلفي من السيارة بسعة 3.8 لتر وقوة 800 حصان وعزم 980 نيوتن متر.

وتتيح هذه القوة الهائلة للسيارة الانطلاق من سرعة صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة في 2.8 ثانية فقط، مع إمكانية الوصول إلى سرعة 400 كيلومتر في الساعة. وتتميز سيارة فينير سوبر سبورت بكونها أكثر من سيارة خارقة وقوية، حيث تتألق بمظهرها الرائع الذي يلفت الأنظار في أي مكان.