فولفو ستوقف بيع سيارات الوقود التقليدي بحلول 2030

قالت شركة صناعة السيارات السويدية "فولفو" إنها في طريقها لإنهاء إنتاج سيارات تعمل بالوقود التقليدي، وأكدت الشركة السويدية أنها تستهدف قصر مبيعاتها على السيارات الكهربائية بحلول 2030.

فولفو تتحول إلى السيارات الكهربائية كليا

وينتظر أن تكشف الشركة النقاب عن مجموعة جديدة من السيارات الكهربائية التي تعتزم تقديمها خلال الفترة المقبلة، مع الكشف عن ثاني سيارة كهربائية من إنتاج فولفو، كما تعتزم الشركة قصر بيع سياراتها الكهربائية عبر الإنترنت بعد عشر سنوات.

فولفو اختارت الاستثمار في المستقبل

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن هاكان صامويلسون الرئيس التنفيذي لشركة فولفو قوله: اخترنا الاستثمار في المستقبل، السيارات الكهربائية والبيع عبر الإنترنت، نحن نركز بالكامل على أن نصبح شركة رائدة في قطاع السيارات الكهربائية سريعة النمو".

السيارات الكهربائية ميدان تنافس جديد في عالم الصناعة

من جهتها أشارت وكالة بلومبرغ، إلى أن تحرك فولفو يأتي في أعقاب إعلانات مماثلة من شركات منافسة مثل جاجوار ولاند روفر، وجنرال موتورز وفولكس فاغن، وأضافت أنه إلى جانب القواعد الصارمة للانبعاثات الكربونية في أغلب دول العالم، فإن التقييمات المذهلة التي حصلت عليها الشركات الجديدة لإنتاج السيارات الكهربائية فقط حفزت شركات صناعة السيارات التقليدية الكبرى على تكثيف جهودها للتوسع في إنتاج السيارات الكهربائية