مرسيدس تكشف عن سياراتها الجديدة لموسم فورمولا1 2021

تنافس شركة مرسيدس العريقة في بطولة العالم لسباقات السيارات فورومولا وان، وهو أشهر سباق سيارات عالمي، وكشف الصانع الألماني النقاب عن سيارته الجديد لموسم 2021، حيث يسعى الفريق للحصول على لقبه الثامن على التوالي في فئة المصنعين.

سيارة سباق مرسيدس الجديدة

ووفقا لتقارير صحفية فإن سيارة سباق مرسيدس W12 ستحتفظ باللون الأسود الخاص بها، والذي تم تبديله من اللون الفضي الموسم الفائت لدعم الكفاح من أجل التنوع ومكافحة العنصرية، وتحمل السيارة الجديدة، التي سيقودها الثنائي لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس، أغلب تكنولوجيا الموسم الماضي، خاصة وأنه تم تأجيل تغيير لائحة فورمولا1- إلى عام 2022 بسبب جائحة كورونا.

مرسيدس تهيمن على جوائز البطولة منذ عام 2014

يشار هنا إلى فريق مرسيدس المشارك في السباق العالمي، هيمن بشكل كامل منذ عام 2014، وهو العام الذي تم التبديل للعمل بالمحركات المهجنة، وفاز الفريق بكل ألقاب فئة السائقين والمصنعين، ويسعى بطل الفريق والسائق الأول هاميلتون للفوز بلقبه الثامن لتحقيق رقم قياسي من حيث عدد مرات الفوز ببطولة العالم، بعد أن عادل الرقم القياسي المسجل باسم مايكل شوماخر العام الماضي.

انطلاق بطولة فورومولا1 من البحرين

يشار إلى أن بطولة فورومولا1 تم تأجيل مرحلتها الأولى "بطولة أستراليا" بسبب جائحة كورونا، وينتظر أن تنطلق البطولة من العاصمة البحرينية المنامة في شهر مارس الجاري، وتحديدا يوم 28 منه.