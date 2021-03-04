تويوتا جي آر سوبرا 2021 تنضم إلى أسطول سيارات شرطة دبي

كشفت الفطيم تويوتا عن ضم شرطة دبي لسيارة تويوتا جي آر سوبرا 2021 المميزة إلى أسطول سيّاراتها الخارقة، واستلمت شرطة دبي السيارة فعليا، لتضم إلى أسطول الفاخر الذي يضم أغلى السيارات وأقواها في العالم.

شرطة دبي تتسلم رسميا سيارة سوبرا الاستثنائية

وسيتم توفير هذه السيارة الاستثنائية من قبل مجموعة السيارات في الفطيم، وتسلمت شرطة دبي سياراتها الجديدة بحضور العميد الدكتور محمد الرزوقي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي، الذي قال

"يسرنا تعزيز أسطولنا من السيارات الخارقة بعد ردود الفعل الإيجابية التي حصدها من المواطنين ووسائل الإعلام، في إطار سعينا الدائم إلى الارتقاء بأساليب تواصلنا مع المقيمين في دبي. وعلى الرغم من ميزات سيارة سوبرا الاستثنائية، إلا أننا نسعى إلى الاستفادة منها لتعكس للمقيمين والسياح الصورة الإيجابية لشرطة دبي".

سيارة جي آر سوبرا 2021

يشار إلى أن سيارة جي آر سوبرا 2021 تتميز بمحرك بسعة 3.0 ليتر ومعدل تسارع من السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.1 ثانية فقط، بسرعة قصوى تبلغ 250 كيلومتر في الساعة، وتضم السيارة عالية الأداء محرك توربو مزود بست أسطوانات مركبة طولياً وشاحن توربيني، بالإضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات.

سيارات شرطة دبي الخارقة

تمتلك شرطة دبي أسطولا فاخرا من السيارات الفارهة، مثل شيفرولية امبالا، بوغاتى فيرون، مرسيدس اس ال، مرسيدس اس ال اس، بنتلى كونتيننتال، ماكلارين ام بى، نيسان جى تى ار، بى ام دبليو m6 ، فورد موستنج، استون مارتن، اودى ار 8، لكزس ار سي اف، وتويوتا لاند كروزر، سايبرتراك، فيراري، لامبورغيني، مازيراتي جران توريزمو.