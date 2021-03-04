طرح نيسان باترول بلاتينيوم 2021 بمحرك 400 حصان وسعر ممتاز من الوكيل في السعودية، باترول بلاتينيوم سيارة النيسان الأضخم الذي يُفضلها الكثيرين خاصة إذا كنت تبحث عن الفخامة والحجم الكبير معاً، فهي سيارة عائلية تُستخدم لكافة الاستخدامات بثمانية مقاعد متسعة من الداخل، تتنافس نيسان باترول بلاتينيوم هذا العام مع عدد من موديلات 2021 من حيث السعر والمواصفات، ومنها على سبيل المثال تويوتا لاندكروزر، شيفروليه تاهو، جي إم سي يوكون، فورد إكسبديشن، لذا فسوف نستعرض معكم اليوم كافة مواصفات وإمكانيات باترول بلاتينيوم 2021، بالاضافة إلى سعر السيارة من الوكيل في السعودية مُضاف إليه الضريبة والضمان.

مواصفات نيسان باترول بلاتينيوم 2021 LE Y62

سيارة نيسان الجديدة باترول بلاتينيوم فئة LE Y62 موديل 2021، هي سيارة يابانية SUV بتجميع ياباني أيضا وتُسمى في أمريكا نيسان أرمادا، مُحرك السيارة هو الأكبر سعة 5.6 لتر أو 5600 سي سي ويحتوي على عدد 8 سلندرات تمنحك قوة 400 حصان، ونظام الدفع AUTO رباعي وبها نظام الطرق الصحراوية الوعرة والمسارات الثلجية، ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيكي ذو ثماني سرعات.

تتميز باترول بلاتينيوم LE Y62 بفتحة سقف ووجهة مميزة وضخمة بإضاءات FULL LED، مع إشارات مترددة وكشافات ضباب وأربعة حساسات أمامية بالاضافة إلى شبك من الكروم، تحتوي السيارة على كاميرات مُحيطية 360 درجة وإكصدام سيتي city تابع لفئات البلاتينيوم ، وجنوط عملاقة بمقاس 20 إنش من البريجستون (275 x 60) مع فتحات تهوية وإشارات على المرأة الكهربائية، إطارات النوافذ والأبواب من الكروم وكذلك مقابض الأبواب أيضا.

تتميز السيارة بمفاتيح ذكية بخاصية الدخول والتشغيل الذكي مع خاصية التشغيل عن بُعد، مع جناح خلفي مع الهوك الخلفي وأربعة حساسات خلفية وتطعيمات كروم بخطوط عريضة وإضاءات FULL LED، مع شنطة خلفية كهربائية يمكن التحكم فيها من الذر أو الريموت، يمكنك التحكم في مقاعد الصف الثالث كهربائياً من خلال الشنطة المتسعة، كما تتميز نيسان باترول بلاتينيوم 2021 بكاميرا استثنائية أسفل الجناح الخلفي تُعطي رؤية أكثر اتساعاً، سعة خزان الوقود في السيارة كبير للغاية ويصل إلى 140 لتر.

سعر نيسان Petrol LE Platinum في السعودية

تم تصنيع مقاعد السيارة من الجلد الفاخر مع أطراف DIAMOND، كما تتميز المقاعد الوسطية بمسند وسطي وشاشات خلفية بالإضافة إلى إضاءات LED وفتحات USB وسماعات وفتحات تكييف، كرسي السائق وكرسي الراكب كهربائي مع حركة كهربائية لمقود السيارة والتحكم في النوافذ AUTO، تتميز السيارة بمرآة داخلية بعدسة واسعة مع مرأة خارجية كهربائية بها خاصية الطي، مع إمكانية التحكم في الرادار والنظام الصوتي ومثبت السرعة وعداد الرحلات من خلال المقود.

تحتوي باترول بلاتينيوم 2021 على شاشتين وسطيتين واحدة مخصصة للخرائط وأُخرى للمعلومات، كما تحتوي على منفذ USB وتايب سي ومنفذ طاقة، وتتميز بوجود إمكانية تبريد وتسخين المقاعد الأمامية للسائق والراكب مع حاملات أكواب ومساحة تخزينية رائعة، ويبلغ سعر سيارة نيسان باترول بلاتينيوم 2021 فئة LE Y62 من الوكيل في السعودية حوالي 328 ألف ريال سعودي شاملة الضريبة.