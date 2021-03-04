بات البحث متزايد عن عروض سيارات اقساط 500 ريال 2021 السعودية ولذلك أتينا لكم بعروض بنك الراجحي الشهير في المملكة فلقد أعلن أن شهر مارس هو شهر التقسيط بأقل نسبة ربح ممكنة بمجموعة من المميزات بأقل نسبة ربح وله العديد من المميزات سنشرحها في التقرير التالي، يأتي ذلك بعدما عرضنا مجموعة من المواضيع الهامة التي تشمل كل من عروض تقسيط السيارات في السعودية بنك الراجحي والبلاد.

عروض سيارات اقساط 500 ريال 2021 السعودية

يعتبر الراجحي هذا الشهر شهر تمويل السيارات بأقل نسبة ربح ممكنة وذلك بسبب المميزات التي يوفرها فهو كالتالي: (1) يتيح بنك الراجحي أن تدفع بدون مقدم. ( 2) يتيح لك البنك أن تدفع بدون رسوم إدارية في التقسيط. (2) قسط شهري منخفض يصل إلى اقساط 500 ريال سعودي 2021 في السعودية. (3) الدفعة الأخيرة يمكن أن تصل إلى أربعين في المائة فقط، على فترات تقسيط تصل لستين شهر. ( 4 ) وحينما نصل إلى معدل النسبة السنوي شاملة للتأمين فهو يبدأ بنسبة 4.76%، مع تطبيق الشروط والأحكام القانونية.

طريقة التقديم على عروض السيارات بالتقسيط الراجحي اقساط 500 ريال 2021 السعودية

كل ما ينبغي عليك فعله لكي تقوم بالتقديم أن تزور الفرع الأقرب لك في بنك الراجحي، أو يمكنك الاتصال على رقم الهاتف التالي: 08001241222 أو يمكنك التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للموقع، وسنقدم لكم مجموعة من الأمثلة بالأسعار للتقسيط، وللمزيد من العروض فهناك عروض شركة تويوتا 20201 برادو لاند كروزر تقسيط سيارات 600 ريال.

المثال الأول: نوع التمويل مبلغ التمويل مدة التأجير معدل النسبة السنوي القسط الشهري دفعة التملك سيارة 75,000 ريال 5 سنوات 4.76% 959 ريال 30,000 ريال المثال الثاني: نوع التمويل مبلغ التمويل مدة التأجير معدل النسبة السنوي القسط الشهري دفعة التملك سيارة 90,000 ريال 5 سنوات 4.76% 1,150 ريال 36,000 ريال المثال الثالث: نوع التمويل مبلغ التمويل مدة التأجير معدل النسبة السنوي القسط الشهري دفعة التملك سيارة 54,000 ريال 5 سنوات 5.05 % 699 ريال 21,600 ريال الشروط و الأحكام: تطبق الشروط و الأحكام، والعرض ساري من 1- 31 مارس 2021، ولابد من العلم أن بنك الراجحي خاضع لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي، وهذه العروض حاصلة موافقة الهيئة الشرعية في البلاد. قواعد الافصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخار معدل النسبة السنوي APR: معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الأقساط والدفعات الأخرى المستحقة على المستفيد التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد، مساوية للقيمة الحالية لدفعات مبلغ التمويل المتاح للمستفيد، وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحًا للمستفيد. * معدل النسبة السنوي APR قد يتغير بناءً على تغير مبلغ التمويل وتاريخ الاستحقاق الموضح في الجدول أعلاه، وخاضع للتقييم الائتماني لكل عميل. مبلغ التمويل: ينص العقد على مبلغ التمويل الذي ستحصل عليها بالإضافة إلى فترة سداد الأقساط وذكر قيمتها وموعد استحقاق هذه الأقساط. كما تشمل البيانات تكلفة الحصول على التمويل من حيث معرفة معدل كلفة الأجل المحددة والرسوم الإدارية. مدة التأجير: مدة العقد المتفق عليها بين الطرفين والتي توضح تاريخ بداية العقد وانتهائه مع التزام الطرفين ببنود العقد مبلغ السداد ( الأجرة ) الشهري: هذه الدفعات يتم إقرارها في العقد، والمستأجر ملزم بسدادها في مواعيد الاستحقاق المحددة. كما يجب أن يتضمن العقد جدولًا لأقساط السداد، تُوضّح فيه قيمة أجرة الأصل، وقيمة حق التملك منفصلين، على ألا يقل القسط لأية مدة عن أجرة الأصل لتلك المدة في العقد. مبلغ الدفعة الأخيرة : مبلغ الدفعة التملك يصل الى 40% من سعر السيارة وهو اختياري. اختيار دفعة التملك عند نهاية التأجير يقلل مبلغ الدفعات الشهرية, ولكنه يجب أن يكون مبلغ دفعة التملك متوفراً معك في نهاية التأجير.