فيديو C40 كروس أوفر عائلية جديدة من فولفو

أحدثت شركة فولفو نقلة نوعية في تصميم سياراتها، وأعلنت عن عدة سيارات جديدة، جاء في مقدمتها سيارة C40 التي أتت بمواصفات متقدمة وشكل مميز، حيث صممت لتكون سيارة كروس أوفر عائلية وتلبي تطلعات فئة الشباب أيضا.

سيارة كروس أوفر جديدة من فولفو

التصميم الخارجي لسيارة سي 40 من فولفو أقرب إلى تصميم سيارات X6 من بي إم دبليو، لكنه ينفرد بشكل فريد للمصابيح الأمامية التي جهزت بوحدات إضاءة داخلية متحركة، فضلا عن شكل منظومة المصابيح الخلفية، وتصميم الأجنحة الهوائية الصغيرة على خلفية السقف والجنح الهوائي على باب صندوق الأمتعة الخلفي.

أنظمة أمان متطورة في فولفو C40

فولفو زودت السيارة بأنظمة مولتيميديا متطورة قابلة للتحديث، وشاشة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات إلكترونية وأداة لعرض صور منظومات تحديد المواقع، فضلا عن شاشة عمودية في منتصف واجهة القيادة يمكن التحكم من خلالها بأنظمة الصوت والقيادة ومراقبة محيط الهيكل عبر الكاميرات، كما جهزت السيارة بأنظمة أمان متطورة مثل نظام الفرملة التلقائي، ونظام الحفاظ على المسار.

وأضيف إلى السيارة زوج من المحركات الكهربائية تولّد عزما يعادل 408 أحصنة، وبطارية تكفيها لقطع مسافة 420 كلم بالشحنة الواحدة.