سعر ومواصفات نيسان ارمادا 2021 فيس ليفت الجديدة كليا

أعلنت شركة نيسان اليابانية عن سعر سيارة نيسان ارمادا 2021 فيس ليفت، الذي يبدأ بسعر أساسي من 48,500 دولار لطراز S -، ما يعادل 182,000 ريال سعودي، يضاف عليها رسوم وجهة ما يجعل سعرها يصل إلى 187 ألف ريال تقريبا، فيما يصل سعر ارمادا بلاتنيوم الأعلى إلى 255 ألف ريال سعودي، وبين السعر الأدنى والسعر الأعلى تتراوح أسعار نماذج السيارة الثمانية المتاحة.

مواصفات نيسان ارمادا 2021

تأتي سيارة نيسان ارامادا 2021، وهي من السيارات العائلية رباعية الدفع، بالعديد من التقنيات الجديدة ، فهي مزودة بشاشة ترفيهية مقاس 12.3 بوصة، وتدعم تكامل نظام WiFiوحصلت على مجموعة السلامة ومساعدة السائق "Nissan Safety Shield 360" والذي يتضمن التدخل الذكي والحفاظ علي الممرات، والتحذير من الاصطدام الأمامي ومراقبة النقطة العمياء، لوحة العدادات على شاشة مقاس 7.0 بوصة، وتفتح الكونسول الوسطي على الأمام والخلف، فيما تحصل فئة ارمادا بلاتينيوم على شاشة أكبر لكاميرا الرؤية الخلفية.

محرك نيسان ارمادا 2021

أرمادا 2021 تعمل بمحركV8 سعة 5.6 لتر ، بقوة 400 حصان، مع ناقل الحركة أوتوماتيكي بـ 7 سرعات.