عروض السيارات بالتقسيط الراجحي 2021

لا زال مصرف الراجحي يمتعنا بـ عروض السيارات بالتقسيط والتي يعرضها كل شهر بمميزات وامتيازات رائعة لمن يرغب في تقسيط سيارة وتملكها، وفي هذا الموضوع سنشرح أجدد العروض في شهر مارس 2021 والتي تبدأ في الأول من هذا الشهر وتنتهي بانتهاءه أو بنفاذ الكمية وهي على أكثر من سيارة منها الهيونداي، ومنها البيجو.

عروض السيارات بالتقسيط الراجحي عرض الولعان هونداي

يمكنك أن تحصل على العرض بنظامين إذا ما كنت ستقوم بتحويل الراتب وتحصل على تأجير السيارات التقسيطي وأهم مميزاته أنه: (1) بدون دفعة أولى، (2)

بدون رسوم إدارية. (3) قسط شهري منخفض، (4) الدفعة الأخيرة حتى 40%. (5) المدة 60 شهر. (6) معدل النسبة السنوي يبدأ من 5.82 %. والثاني هو تأجير السيارات بدون تحويل الراتب: ونظامه (1) بدون رسوم إدارية، (2) الدفعة الأولى تبدأ من 5% (3) قسط شهري منخفض (4) الدفعة الأخيرة حتى 35% و(5) المدة 60 شهر و(6) معدل النسبة السنوي يبدأ من 7.25%. وتطبق الشروط والاحكام لمصرف الراجحي، ويسري العرض حتى تاريخ 31 مارس 2021 او حتى نفاذ الكمية ايهما أسبق. وقد تختلف المواصفات للسيارة المعروضة والصور المعروضة على الموقع الرسمي للبنك، وتنبيه المصرف خاضع لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

عروض بيجو للسيارات توكيل المجدوعي

تأجير السيارات بتحويل الراتب كالتالي (1) دفعة أولى%0. (2) بدون رسوم إدارية. (3) قسط شهري منخفض. (4) الدفعة الأخيرة حتى%35 .(5) المدة 60 شهر . (6) معدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأ من 7.60%. والنوع الثاني: تأجير السيارات بدون تحويل الراتب. ( 1) دفعة أولى تبدأ من%10 . (2) بدون رسوم إدارية. (3) قسط شهري منخفض. (4) الدفعة الأخيرة حتى %30. (5) المدة 60 شهر . (6) معدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأ من9.55%.

مثال 1 : تأجير بتحويل راتب

نوع التمويل مبلغ التمويل مدة التأجير معدل النسبة السنوي القسط الشهري دفعة التملك سيارة 75,000 ريال 5 سنوات 7.60% 1,134 ريال 26,250 ريال

مثال2 : تأجير بدون تحويل راتب

نوع التمويل مبلغ التمويل الدفعة الاولى مدة التأجير معدل النسبة السنوي القسط الشهري دفعة التملك سيارة 75,000 ريال 7,500 ريال 5 سنوات 9.55% 1,159 ريال 18,750 ريال

مثال 3 : تأجير بسعر سيارة مختلف

نوع التمويل مبلغ التمويل مدة التأجير معدل النسبة السنوي القسط الشهري دفعة التملك سيارة 90,000 ريال 5 سنوات 7.58% 1,360 ريال 31,500 ريال

وتعتبر العروض التقسيطية التي يقدمها مصرف الراجحي السعودي من افضل العروض علي الاطلاق سواء في السيارات او العقارات في كل شهر وهي عروض حاصلة علي موافقة الهيئة الشرعية في المملكة العربية السعودية والتي تلاقي ترحيبا كبيرا من العملاء وغير العملاء علي اراضي المملك العربية السعودية لذلك لا تفوتوا هذه العروض الرائعة التي تناسب الدخول في السعودية.