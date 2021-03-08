طرح توجيلا SUV كوبيه 2021 بسعر ممتاز في السعودية وحش صيني جديد من جيلي

طرح توجيلا SUV كوبيه 2021 بمواصفات رائعة تقترب من BMW X6 وبسعر ممتاز في السعودية، وحش صيني جديد أطلقته شركة جيلي الصينية وهي سيارة توجيلا SUV من فئة السيارات الكوبيه الأفضل هذا العام، والجدير بالذكر أنه تم إطلاق أول سيارة جيلي في أغسطس من عام 2009، وكانت تُعتبر السيارة الأولى التي تحصل على أربعة نجوم مع أنها صينية الصنع، أما توجيلا فقد صُنفت على أنها أحد سيارات الكروس أوفر الرياضية الفاخرة ذات المواصفات الرائعة، لذا فسوف نتناول اليوم مزايا ومواصفات جيلي توجيلا فئة كوبيه SUV موديل 2021 بالاضافة إلى أسعار فئات السيارة في السعودية.

سعر ومواصفات جيلي توجيلا SUV كوبيه 2021

جيلي توجيلا موديل 2021 تأتي بخمسة مقاعد وتُشبه إلى حد كبير سيارة BMW X6 مما يجعلها متميزة عن المنافسين، مُحرك السيارة سعة 2 لتر أو 2000 سي سي بنظام تربو يمنحك 238 حصان وعزم السيارة 350 نيوتن.متر، قير السيارة أوتوماتيكي بثمانية سرعات بنظام دفع كلي للعجلات for all drive، وعندما تنظر إلى صرفية الوقود في السيارة فستجد أن لتر البنزين الواحد يمنحك إمكانية المشي 14.1 كيلو متر بتقييم ممتاز ونوعية البنزين 95.

تتميز وجهة توجيلا SUV كوبيه 2021 الأمامية بإضاءات FULL LED العالي والمنخفض وإشارات LED كذلك، وأربعة حساسات أمامية وشبك السيارة مُطعم بالكروم مع خطوط كرومية عريضة، جنوط السيارة مقاس 19 إنش والإطار من النوع جوديير 235 X 50، وعلى الرغم من أن السيارة ليست فئة الفل كامل ولكنها تأتي بكاميرات مُحيطية 360 درجة وخاصية ال 3D، كما تتميز بخطوط عريضة أسفل الأبواب وإطارات النوافذ كذلك بالإضافة إلى مقابض السيارة، مع إشارات على المرأة الكهربائية الجانبية التي تتمتع بخاصية الطي، وتأتي السيارة من الخلف بإضاءات FULL LED مع فتحتان للشكمان وأربعة حساسات خلفية، والشنطة الكهربائية مساحتها متسعة جداً من الداخل، مع سقف بانورامي متميز.

مزايا GEELY TUGELLA 2021 الداخلية

مفاتيح السيارة ذكية مع إمكانية الدخول والتشغيل الذكي، والمقاعد جلدية فاخرة باللون الأسود مع تطعيمات كروم على ظهر المقاعد تعطيها فخامة أكثر، يوجد فتحات تكييف خلفية ومنفذان USB في المقاعد الخلفية لجيلي توجيلا مع إمكانية تحويله لمقعد أطفال، والتحكم في كرسي السائق والراكب الأمامي كهربائي مع تحكم أوتوماتيكي في نوافذ زجاج السيارة، المقود في سيارة جيلي توجيلا SUV كوبيه 2021 رياضي مكسي بالجلد يمكنك من خلاله التحكم في عداد الرحلات والنظام الصوتي، مع شاشة وسطية وحساسات للمساحات مع فتحات تكييف أمامية وفتحات USB، بها أنوار مُحيطية والإنارات الداخلية LED مع الأمن والسلامة ونظام الثبات الإلكتروني.

سعر جيلي توجيلا 2021 في السعودية

تتوفر سيارة جيلي توجيلا suv كوبيه بفئتين في السعودية، حيث بلغ سعر فئة comfort حوالي 111 ألف 425 ريال سعودي شاملة الضريبة والضمان 5 سنوات أو 150 ألف كيلو متر ممشى، أما فئة luxury من جيلي توجيلا 2021 فيزداد سعرها بحوالي 10 ألاف عن فئة comfort، ليبلغ سعرها 121 ألف 795 ريال تقريباً ولكن في الواقع فإن فئة comfort من توجيلا لا ينقصها شئ على الإطلاق بل إنها سيارة ممتازة.