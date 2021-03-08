يقدم مصرف الراجحي السعودي مجموعة من عروض تقسيط سيارة كيا 2021 بفئات تقسيطية مناسبة للجميع يمكن أن تقل عن 2000 ريال سعودي شهريًا، فسيارات كيا أثبتت أن سعرها مناسب لكثير من الشباب في المملكة العربية السعودية ويساعدهم على تحقيق متطلباتهم في عرض تقسيط السيارة وامكانياتها وفي هذا الموضوع سنتحدث عن تلك العروض بالتفصيل، ويمكنكم أيضًا معرفة عروض السيارات بالتقسيط الراجحي 2021.

عروض تقسيط كيا 2021 الراجحي أقل من 2000 ريال من شركة كيا الجبر

تقدم شركة كيا الجبر بالتنسيق مع مصرف الراجحي مجموعة من أفضل عروض تأجير السيارات بالتقسيط من خلال نوعين من التقسيط: النوع الأول: تأجير السيارات بتحويل الراتب ولها مجموعة من الشروط كالتالي: (1) بدون دفعة أولى، (2) لا توجد رسوم إدارية من البنك. (3) التقسيط الشهري منخفض للغاية. (4) الدفعة الأخيرة يمكن أن تكون حتى أقل من 40 بالمائة، (5) ومدة التقسيد ستين شهر( 6) معدل النسبة السنوي يشمل التأمين وهو يبدأمن 7.45 بالمائة.

عروض تقسيط كيا 2021 الراجحي أقل من 2000 ريال من شركة كيا الجبر

النوع الثاني من التقسيط هو تأجير السيارات بدون تحويل الراتب وهو كالتالي: (1) دفعة أولى تبدأ من 0.5% (2) لا توجد رسوم إدارية للتقسيط. (3) قسط شهري منخفض للغاية. ( 4) الدفعة الأخيرة تصل إلى 35%. ( 5) ومدة التقسيط ستين شهر. (6) ومعدل نسبة سنوي يشمل كل من التأمين يبدأ بـ 9.26 بالمائة.

مثال 1 : تأجير بتحويل راتب

نوع التمويل مبلغ التمويل مدة التأجير معدل النسبة السنوي القسط الشهري دفعة التملك سيارة 75,000 ريال 5 سنوات 7.45% 1,076 ريال 30,000 ريال

مثال2 : تأجير بدون تحويل راتب

نوع التمويل مبلغ التمويل الدفعة الاولى مدة التأجير معدل النسبة السنوي القسط الشهري دفعة التملك سيارة 75,000 ريال 3,750 ريال 5 سنوات 9.26% 1,126 ريال 26,250 ريال

مثال 3 : تأجير بسعر سيارة مختلف

نوع التمويل مبلغ التمويل مدة التأجير معدل النسبة السنوي القسط الشهري دفعة التملك سيارة 90,000 ريال 5 سنوات 7.43% 1,290 ريال 36,000 ريال الشروط وكيفية التقديم على عروض تقسيط كيا الجبر 2021 الراجحي الشروط وكيفية التقديم على عروض تقسيط كيا الجبر 2021 الراجحي يمكنك أن تزور الفرع الأقرب إليك في مصرف الراجحي أو أن تزور معرض من معارض كيا الجبر، أو يمكنك الاتصال على رقم 08001241222 وهناك مجموعة من الشروط لابد أن تعرفها تطبقها إدارة الراجحي، والعرض يسري حتى 31 مارس 2021 أو حتى تنتهي الكمية أيهما أسبق، ومواصفات السيارة المعروضة في موقع الراجحل الرسمي للدعاية فقط ولابد أن تعرف أن المصرف خاضع للرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي، وحاصل على موافقة الهيئة الشرعية في المملكة.

فوائد الجلسرين السائل لتبييض البشرة بشكل آمن وطبيعي

أمثلة على تقسيط كيا الجبر2021 من مصرف الراجحي