تعرف على سعر سيارة لاندكروزر 2021 في السعودية، تعتبر سيارة لاندكروزر من أكثر السيارات الرياضية شهرة على الإطلاق، حيث استطاعت جذب ثقة عملائها طوال 60 عام مضت، فالسيارة تتمتع بمزيد من الرقي، والبراعة والإتقان خاصة على الطرق الغير آمنة، كما أنها تناسب الأفراد كثيري التجول بين البلاد، بالإضافة إلى مميزات خاصة بالأمان والسلامة لحماية جميع ركاب السيارة ليس فقط السائق، ولمزيد من معلومات عن مواصفات لاندكروزر 2021 وسعرها في المملكة تابعوا معنا من خلال السطور القادمة.

سعر سيارة لاندكروزر 2021 في السعودية

تقبل المملكة العربية السعودية على استيراد العديد من السيارات ذات الماركات العالمية والمواصفات عالية الكفاءة، ومن أبرز هذه السيارات سيارة لاندكروزر 2021، حيث يقبل العديد من الشباب على شرائها، كما أن سعرها مناسب للجميع، فيبدأ سعرها من 207.345 ريال سعودي، ويزداد هذا السعر في بعض الفئات الأكثر تطورا فقد يصل إلى 355.350 ريال سعودي.

مواصفات سيارة لاندكروزر 2021

مواصفات سيارة لاندكروزر،تتميز سيارة لاندكروزر 2021 بالعديد من المواصفات التي تجعل الجميع يتنافس على شرائها، ومن بين هذه المواصفات:

مزودة بمحرك 400 سي سي بقوة 271 حصان، أو 304 حصان، أو 362 حصان.

بها ناقل حركة اوتوماتيك 5، أو 6، أو 8 سرعات.

سرعة محرك لاندكروزر 2021 يصل إلى 100 كيلو متر في 11 ثانية.

يبلغ طول السيارة 5170 ملليمتر، بينما عرض السيارة 1980 ملليمتر، أما ارتفاع السيارة فيبلغ 1930 ملليمتر.

السيارة مزودة بعجلات طولها 28750 ملليمتر، بينما وزن السيارة 3350 كيلو جرام.

تسع السيارة لما يقرب من 138 لتر وقود.

أنظمة الأمان في لاندكروزر 2021

تحتوي سيارة لاندكروزر 2021 على عدة أنظمة لتوفير الأمان والسلامة لراكبي السيارة، والمتمثلة في:

وسائد هوائية.

شاشة لمراقبة الطرق.

4 كاميرات مراقبة.

التحكم في الارتفاع والزحف.

نظام تحذير عند رجوع السيارة، ونظام تنبيه قبل التصادم، ونظام التعليق الديناميكي.