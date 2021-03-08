مواصفات ومميزات وعيوب تويوتا سيكويا Sequoia 2021

تويوتا سيكويا 2021 Sequoia 2021 من سيارات الدفع الرباعي الجديدة، لديها محرك V8 ضخم وتحكم متوازن وقدرات جيدة على الطرق الوعرة وثلاثة صفوف من المقاعد الفسيحة، لكنها سيارة تستهلك الكثير من الوقود، وتأتي بنظام ترفيه قديم.

مواصفات تويوتا سيكويا Sequoia 2021

تويوتا سيكويا Sequoia 2021 مناسبة تماما لمن يبحثون عن سيارة دفع رباعي كاملة الحجم تعطي الأولوية للمتانة على الفخامة، وقادرة على الطرق الوعرة، ويتوفر في السيارة تنجيد من القماش ومقعد السائق القابل للتعديل كهربائيا، ولكن يمكنك شراء موديلات من السيارة بتنجيد جلدي ومقاعد أمامية مدفأة أو مهواة وتعديلات إضافية كهربائيا للمقاعد الأمامية ومقاعد للصف الثاني مدفأة وصف ثالث قابل للطي كهربائيا وعجلة قيادة قابلة للتعديل آليا.

تعطي مقصورة تويوتا سيكويا الأولوية للمتانة على الرفاهية، تصميمها الداخلي مشابه لتصميم تويوتا تندرا بأزرار كبيرة وأسطح بلاستيكية، وتوفر السيارة مساحة كبيرة لممتلكاتك.

مميزات المعلومات والترفيه في Sequoia 2021

مميزات المعلومات والترفيه القياسية دوت الخليج عبارة عن شاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات، ونقطة اتصال Wi-Fi ، وأمازون أليكسا، وأبل كاربلاي، وأندرويد أوتو، وراديو ستالايت، وراديو HD ، وستيريو بثمانية مكبرات صوت وثلاثة منافذ USB وبلوتوث، ونظام ترفيه في المقعد الخلفي بشاشة 9 بوصة، ومن المميزات القياسية دخول بدون مفتاح وفتحة سقف وتحكم أوتوماتيكي في المناخ.

فئات وسعر تويوتا سيكويا 2021

سعر تويوتا سيكويا الجديدة لعام 2021 يبدأ من 50.100 دولار في الفئة القياسية، ويصل سعر فئة بلاتينيوم الأغلى إلى 66.150 دولار، وتأتي تويوتا سيكويا 2021 في خمسة فئات وهي SR5 و TRD Sport و Limited و TRD Pro و Platinum

عيوب تويوتا سيكويا 2021

نظام معلومات ترفيهي قديم تملأ المواد البلاستيكية الصلبة المقصورة الاقتصاد في استهلاك الوقود ضعيف يصعب الوصول إلى بعض أدوات التحكم نظام المعلومات والترفيه قديم جودة الركوب غير مريحة

مميزات تويوتا سيكويا 2021