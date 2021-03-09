لكزسLC500  تفوز بجائزة أفضل سيارة فاخرة لعام 2021 في مسابقة WWCOTY العالمية للسيدات

حازت لكزس LC 500 المكشوفة على جائزة أفضل سيارة فاخرة لعام 2021 في مسابقة WWCOTY العالمية للسيدات في نسختها الحادية عشر لهذا العام بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة.

وقد نالت لكزس هذا اللقب بعد تصويت لجنة التحكيم العالمية والمؤلفة 50 صحفياً من 38 دولة عبر القارات الخمس جميعهم من النساء وتعتبر هذه اللجنة الوحيدة في عالم السيارات المكونة من النساء فقط.

وتعد لكزسLC 500 المكشوفة أول سيارة تفوز بهذا اللقب من بين تسع سيارات وصلت للتصفيات النهائية ضمن هذه الفئة وجميعها كانت سيارات رياضية فاخرة، وتمتلك أعلى المواصفات التي تشمل أيضاً السلامة والراحة والتكنولوجيا المتطورة.

في هذا السياق علقت مارتا جارسيا، الرئيس التنفيذي وعضو لجنة التحكيم في WWCOTY فقالت: "إن سيارة لكزس LC 500 المكشوفة دوت الخليج سيارة الأحلام، وهي سيارة بدون تفكير تضيفها إلى قائمة أمنياتك. لأنك تقع في حبها وشغفها من دون أي تفكير فهي سيارة تجمع بين الفخامة والأداء الرياضي مع محرك رائع يساهم في جعلها سيارة فريدة لا تُنسى.

كما علقت عضوة لجنة التحكيم شارلين كلارك من جنوب إفريقيا فقالت: "أنها سيارة رائعة في القيادة تجسد تماماً روح تطور لكزس كعلامة تجارية فاخرة لأسلوب الحياة، فهي توفر لمالكيها المميزين متعة القيادة والتصميم الفريد والحرفية الرائعة.

من الجدير بالذكر أن لكزس LC500 كوبيه القابلة للكشف قد تم الكشف عنها في السعودية، لتنضم الى مجموعة سيارات لكزس الفاخرة التي أبهرت الجميع بتصاميمها الفريدة وأدائها المتفوق، والتي استطاعت لكزس من خلالها أن تأكد من جديد قدراتها المتفوقة في عالم صناعة السيارات الفاخرة وتفتح آفاقاً جديدة لمستقبل علامة لكزس الفاخرة حيث إستطاع كبير المصممين تاداو موري وفريقه من ترجمة تصميم الكوبيه الحائز على جائزة، إلى سقف ناعم وأنيق بنفس القدر ومرغوب فيه، وذلك باتباع مبدأ "الجمال المطلق" لتكون نموذج طموح ومعيار لمجموعة لكزس بأكملها.

حيث ركز المصممون على تقديم سيارة ذات مظهر مذهل، مع التركيز على إهتمام لكزس الشهير بالتفاصيل في مجالات مثل آلية الجزء العلوي القابل للطي لتحقيق خطوط مثالية دون المساومة على الراحة في مقصورة الركاب أو سعة الحمولة. وتقدم لكزس LC Convertible أيضاً أداءً مثيراً ومميزاً وذلك بفضل محركها V8 سعة 5.0 لتر وناقل الحركة الأوتوماتيكي المباشر بـ 10 سرعات، مما يضمن سرعة قصوى للسيارة المكشوفة تبلغ 270 كم / ساعة (محدودة إلكترونياً). يمكن تغطية التسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة في خمس ثوانٍ فقط ، بينما يمنع النمط الديناميكي الهوائي الدقيق أي إضطراب رياح مزعج عند السفر بسرعات عالية. تم تصميم المقصورة بشكل جميل، وتشطيبها بمواد عالية الجودة وتعكس فلسفة لكزس التي تركز على الإنسان في تصميمها وراحتها وجاذبيتها متعددة الحواس.

في مسابقة هذا العام 2021، تبنت WWCOTY منهجية تصويت جديدة تم فيها إختيار أفضل ثلاث سيارات في كل فئة قبل تحديد الفائزين النهائيين وجرى التصويت لاختيار السيارات الفائزة بين يناير وديسمبر 2020. وتم إعتماد الدرجات النهائية من قبل مدقق حسابات مستقل في جرانت ثورنتون في نيوزيلندا.