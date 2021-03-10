رينو تطلق سيارتها أركانا SUV الجديدة

أطلقت شركة رينو سيارة أركانا الجديدة، سيارة أركانا الجديدة من فئة SUV، وتتمتع بملامح موديلات الكوبيه العصرية، وفقا لما أعلنته الشركة الفرنسية، التي قالت أيضا إن السيارة ستأتي بطول 57ر4 متر، وتتسع لنحو 1296 لتراً من الأمتعة.

مواصفات سيارة أركانا الجديدة من رينو

وتضم باقة التجهيزات القياسية في سيارة رينو الجديد، كشافات عاملة بتقنية ليد وقمرة رقمية، مع حزمة كبيرة من الأنظمة المساعدة، ويتسع برنامج الدفع بالنسخ الهجين ليغطي نطاقاً يمتد من 103 كيلووات/140 حصان إلى 118 كيلووات/160 حصان، ويبدأ السعر القياسي للسيارة من 28 ألف يورو تقريبا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

سيارة رينو Kiger الكروس أوفر

يشار إلى أن رينو الفرنسية كانت قد أعلنت الشهر الفائت، عن سياراتها كروس أوفر الجديدة Kiger التي جهزت مقصورتها بواجهة قيادة حديثة، وبنظام مولتيميديا متطور يمكن التحكم به عبر شاشة كبيرة تعمل باللمس، ويمكنه الاتصال مع الهواتف والأجهزة الذكية، وتأتي السيارة بمحرك بنزين اقتصادي بسعة 1.0 ليتر وعزم 72 و96 حصانا، ومحرك توربيني بثلاث أسطوانات يولد يعادل 100 حصان مع علب سرعة أوتوماتيكية.