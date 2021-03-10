معلومات عن نيسان باترول سوبر سفاري 2021 سيارة الدفع الرباعي المطورة كليا

وصلت سيارة نيسان باترول سوبر سفاري2021 إلى الأسواق مبكرا، بعد أجرت شركة نيسان اليابانية، تعديلات كلية على النماذج الجديدة من السيارة، تقنينا وهيكليا.

نيسان تعدل نيسان باترول سوبر سفاري

نيسان باترول سوبر سفاري 2021 متوفرة حاليا في أسواق المنطقة، في ثلاثة ألوان جديدة، مع عجلات معاد تصميمها مصنوعة من السبائك المعدنية، الإضافة إلى التعديلات التي أجريت على المقصورة الداخلية والتصميم الخارجي للسيارة.

ألوان نيسان باترول سوبر سفاري 2021

وتتوفر السيارة الجديدة باللون الأسود الذي يضاف إلى اللونين الأبيض والذهبي، وبإمكان السائقين اختيار تطعيمات ذهبية للسقف والمصدات، بالإضافة إلى غطاء الإطار الاحتياطي كبديل عن التطعيمات، وسيتخلل الطراز الجديد تصميم محدّث لرسم Super Safari الكلاسيكي على طول جانب السيارة، ومنقوش على المقاعد الجلدية أيضا وغطاء الإطار الاحتياطي.

محرك سيارة نيسان باترول سوبر سفاري 2021

وزودت السيارة بإطارات قياس 17 بوصة مع تصميم فريد باللون الأسود، وتعمل السيارة بمحرك فتك 4.8 لتر 6 سلندر بقوة 280 حصان.