فولكس فاغن تنشر صورة تشويقية لسياراتها الكهربائية الجديدة

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عبد الرحمن الحاج الخميس,11 آذار (مارس) 2021 - 18:41
نشرت شركة فولكس فاغن، صورة تشويقية لسيارة صالون اختبارية تستشرف بها مستقبل عالم الموديلات الكهربائية بحلول عام 2026.
فولكس فاغن تضع معايير جديدة لزمن الشحنة الكهربائية
ولم تفصح فولكس فاغن صاحبة الريادة في صناعة السيارات الأوروبية، والمجموعة الأضخم أوروبيا، عن الكثير من التفاصيل حول سيارتها الكهربائية الجديدة، مكتفية بالإشارة إلى أنها ستضع معايير جديدة فيما يتعلق بمدى السير وزمن الشحن والأنظمة المساعدة.
سيارة فولكس فاغن الكهربائية ستسير أكثر من 600 كم
ويتوقع أن تسير السيارة المستقبلية بمدى يزيد على 600 كلم، مع زمن شحن قصير، وأن تدعم نظام القيادة الآلية حتى المستوى 4، حيث يمكن للسيارة تولي مهمة القيادة بنفسها في المسافات الطويلة.
تعالون فولكس فاغن ومايكروسوفت
تجدر الإشارة هنا إلى أن مجموعة فولكس فاغن، بدأت تعاونا مع مايكروسوفت، بهدف تطوير برمجيات سحابية للقيادة الآلية وأنظمة متقدمة لمساعدة السائقين، وأعلنت الشركتان التعاون من أجل بحث تطوير برمجيات للقيادة، وقال الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاغن، ديرك هيلغنبرغ، إن الفرع الجديد للشركة والخاص ببرمجيات السيارات يأمل أن يؤدي التعاون مع مايكروسوفت إلى تسريع تطوير خدمات تنقل آمنة ومريحة.
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