فيديو مازدا تطرح نماذج معدلة من CX-5 و CX-9

بدأت شركة مازدا اليابانية، في طرح نماذج معدلة ومميزة من سيارات CX-5 و CX-9، وتتميز نماذج سيارات CX-5 الجديدة بهياكل يطغى عليها اللون الأسود، أما الكروم اللماع فميز بعض العناصر الخارجية مثل ممتصات الصدمات وأنابيب العوادم وأقراص العجلات.

مواصفات النموذج الجديد من CX-5

مازدا جهزت مقصورة النماذج الجديدة بمقاعد جلدية مريحة، وطرزت المقاعد بخيوط حمراء اللون بطريقة مميزة، أما المقود فقد كسي بالجلد الأسود الناعم، وجهزت واجهة القيادة بشاشة لمسية قادرة على الاتصال لاسلكيا مع الأجهزة والهواتف الذكية، والعجلات بمقاس 19 إنشا.

محرك مازدا CX-5 المعدلة

وستطرح عدة نسخ من هذه المركبات، بعضها مجهز بكاميرات تبين محيط الهيكل بالكامل، وأنظمة أمان تتحكم بالفرامل أوتوماتيكيا، ومجهزة بمنظومات دفع رباعي ومحركات بنزين بسعة 2.0 ليتر بعزم 150 و194 حصانا.

مواصفات CX-9 الجديدة من مازدا

أما سيارة CX-9 Noir الجديدة، فحصلت على تصميم أكثر تميزا للواجهات الأمامية والمرايا، وجهزت بعجلات بمقاس 20 إنشا، وأنظمة إضاءة مميزة لواجهات القيادة، و6 وسادات أمان هوائية، وأنظمة لعرض بيانات السرعة على الزجاج الأمامي، ومصابيح محدثة LED، إضافة إلى أنظمة أمان تتحكم بالفرامل تلقائيا، وكاميرات وحساسات مسافات.