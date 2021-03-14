عبد الرحمن الحاج الأحد,14 آذار (مارس) 2021 - 12:32
بدأت شركة مازدا اليابانية، في طرح نماذج معدلة ومميزة من سيارات CX-5 و CX-9، وتتميز نماذج سيارات CX-5 الجديدة بهياكل يطغى عليها اللون الأسود، أما الكروم اللماع فميز بعض العناصر الخارجية مثل ممتصات الصدمات وأنابيب العوادم وأقراص العجلات.
مواصفات النموذج الجديد من CX-5
مازدا جهزت مقصورة النماذج الجديدة بمقاعد جلدية مريحة، وطرزت المقاعد بخيوط حمراء اللون بطريقة مميزة، أما المقود فقد كسي بالجلد الأسود الناعم، وجهزت واجهة القيادة بشاشة لمسية قادرة على الاتصال لاسلكيا مع الأجهزة والهواتف الذكية، والعجلات بمقاس 19 إنشا.
محرك مازدا CX-5 المعدلة
وستطرح عدة نسخ من هذه المركبات، بعضها مجهز بكاميرات تبين محيط الهيكل بالكامل، وأنظمة أمان تتحكم بالفرامل أوتوماتيكيا، ومجهزة بمنظومات دفع رباعي ومحركات بنزين بسعة 2.0 ليتر بعزم 150 و194 حصانا.
مواصفات CX-9 الجديدة من مازدا
أما سيارة CX-9 Noir الجديدة، فحصلت على تصميم أكثر تميزا للواجهات الأمامية والمرايا، وجهزت بعجلات بمقاس 20 إنشا، وأنظمة إضاءة مميزة لواجهات القيادة، و6 وسادات أمان هوائية، وأنظمة لعرض بيانات السرعة على الزجاج الأمامي، ومصابيح محدثة LED، إضافة إلى أنظمة أمان تتحكم بالفرامل تلقائيا، وكاميرات وحساسات مسافات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو مازدا تطرح نماذج معدلة من CX-5 و CX-9 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مجلة هي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.