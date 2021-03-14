يقدم بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية عرض تقسيط الراجحي بأقساط أقل من 2000 ريال سعودي شهريًا وذلك في شهر مارس شهر التقسيط بالاشتراك مع العيساني للسيارات ولقد أثبتت سيارات ميتسوبيشي ثباتها وقوتها على الطرق السعودية لذلك سنشرح أكثر عن العرض.

عرض تقسيط ميتسوبيشي الراجحي أقل من 2000 ريال في السعودية

عروض ميتسوبيشي هذا الشهر بدون رسوم إدارية وبدون دفعة أولى من بنك الراجحي الذي يقدم العروض الأفضل في التقسيط من خلال نظام تأجير السيارات من شركة العيساني ميتسوبيشي، ويمكن التواصل مع البنك وفروعه لبدء المعرفة على النظام وسنشرح في الموضوع التالي تأجير السيارات بتحويل الراتب، ونظام تأجير السيارات بدون تحويل الراتب.

عرض تقسيط ميتسوبيشي الراجحي أقل من 2000 ريال في السعودية بنظام تحويل الراتب

هناك مجموعة من الشروط لـ عرض تقسيط سيارة ميتسوبيشي من بنك الراجحي 2021 وهي كالتالي: لا يوجد دفعة أولى، ولا توجد رسوم إدارية، وأما الأقساط الشهرية فهي منخفضة يمكن أن تقل عن ألفين ريال سعودي، والدفعة الأخيرة حتى اربعين بالمائة، والمدة ستين شهر، ومعدل النسبة السنوي شاملة التأمين وتبدأ من 8.84 بالمائة.

عرض تقسيط ميتسوبيشي الراجحي أقل من 2000 ريال في السعودية بدون تحويل الراتب تحويل الراتب

هذا النظام لتقسيط سيارات ميتسوبيشي في بنك الراجحي يتم كالتالي: الدفعة الأولى تبدأ بـ 0.5% وبدون رسوم إدارية، وقسط شهري منخفض يقل عن الفين ريال إذا ما أردت، والدفعة الأخيرة حتى ثلاثين بالمائة، والمدة ستين شهرًا، ومعدل النسبة السنوي يشمل التأمين يبدًا من 11.03 بالمائة، وسنعطيكم أمثلة على النظامين في الجدول التالي.، ويمكنك معرفة كيفية تقسيط شانجان الراجحي وأفضل العروض هنا.

مثال 1 : تأجير بتحويل راتب

نوع التمويل مبلغ التمويل مدة التأجير معدل النسبة السنوي القسط الشهري دفعة التملك سيارة 75,000 ريال 5 سنوات 8.84% 1,136 ريال 30,000 ريال

مثال2 : تأجير بدون تحويل راتب

نوع التمويل مبلغ التمويل الدفعة الاولى مدة التأجير معدل النسبة السنوي القسط الشهري دفعة التملك سيارة 75,000 ريال 3,750 ريال 5 سنوات 11.03% 1,245 ريال 22,500 ريال

مثال 3 : تأجير بسعر سيارة مختلف

نوع التمويل مبلغ التمويل مدة التأجير معدل النسبة السنوي القسط الشهري دفعة التملك سيارة 90,000 ريال 5 سنوات 8.79% 1,360 ريال 36,000 ريال

كيفية التقديم للحصول على عرض ميتسوبيشي تقسيط الراجحي 2021 ؟

كل ما ينبغي عليك أن تذهب لزيارة أقرب فرع إليك من فروع بنك الراجحي في السعودية أو أن تزور أحد المعارض الخاصة بوكيل العيساني ميتسوبيشي أو أن تتصل على الرقم 08001241222، أو من خلال التقديم على الموقع الإلكتروني لبنك الراجحي ولتعرف الشروط التالية.

تطبق الشروط والاحكام لمصرف الراجحي، يسري حتى تاريخ 31مارس 2021 او حتى نفاذ الكمية ايهما أسبق، قد تختلف المواصفات للسيارة المعروضة والصورة لغرض الدعاية فقط، *المصرف خاضع لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي.

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معدل النسبة السنوي APR:

شروط تقسيط سيارة ميتسوبيشي من بنك الراجحي 2021

معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الأقساط والدفعات الأخرى المستحقة على المستفيد التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد، مساوية للقيمة الحالية لدفعات مبلغ التمويل المتاح للمستفيد، وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحًا للمستفيد.

مثال توضيحي:

نوع التمويل مبلغ التمويل / القرض مدة التأجير معدل النسبة السنوي القسط الشهري دفعة التملك سيارة 75,000 ريال 5 سنوات 8.84% 1,136 ريال 30,000 ريال

* معدل النسبة السنوي APR قد يتغير بناءً على تغير مبلغ التمويل وتاريخ الاستحقاق الموضح في الجدول أعلاه، وخاضع للتقييم الائتماني لكل عميل.

مبلغ التمويل:

ينص العقد على مبلغ التمويل الذي ستحصل عليها بالإضافة إلى فترة سداد الأقساط وذكر قيمتها وموعد استحقاق هذه الأقساط. كما تشمل البيانات تكلفة الحصول على التمويل من حيث معرفة معدل كلفة الأجل المحددة والرسوم الإدارية، كما يمكنك التعرف على عروض شركة تويوتا لاند كروزر GXR تقسيط بدون شروط.

مدة التأجير: مدة العقد المتفق عليها بين الطرفين والتي توضح تاريخ بداية العقد وانتهائه مع التزام الطرفين ببنود العقد. مبلغ السداد ( الأجرة ) الشهري: هذه الدفعات يتم إقرارها في العقد، والمستأجر ملزم بسدادها في مواعيد الاستحقاق المحددة. كما يجب أن يتضمن العقد جدولًا لأقساط السداد، تُوضّح فيه قيمة أجرة الأصل، وقيمة حق التملك منفصلين، على ألا يقل القسط لأية مدة عن أجرة الأصل لتلك المدة في العقد. مبلغ الدفعة الأخيرة : مبلغ الدفعة التملك يصل الى %40 من سعر السيارة وهو اختياري. اختيار دفعة التملك عند نهاية التأجير يقلل مبلغ الدفعات الشهرية, ولكنه يجب أن يكون مبلغ دفعة التملك متوفراً معك في نهاية التأجير.