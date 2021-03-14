وصول هوندا أكورد 2021 فيس لفت الجديدة فل كامل بلون وإضافات مُميزة وسعر مناسب

وصول هوندا أكورد 2021 فيس لفت الرياضية الجديدة سيارة فل كامل بلون وإضافات مُميزة وسعر مناسب، هوندا أكورد الجديدة فئة سيدان تُنافس كامري وسوناتا وكيا K5 الأوبتيما وتتميز السيارة بأنها يابانية صُنعت في أمريكا مثل الأوبتيما، وهي سيارة مميزة من المتوقع أن تحتل مكانة جيدة في سوق السيارات العالمي للعام الحالي؛ حيث تجمع بين الاتجاه الشبابي والفخامة والسعر الجيد، وهذا ما تُقدمه هوندا لهذا العام من خلال أكورد فيس لفت موديل 2021، حيث تسعى لخطف الأنظار من خلال سيارة رياضية رائعة بها كل المواصفات والإضافات الجديدة التي يبحث عنها الجميع.

وصول هوندا أكورد 2021 فيس لفت الرياضية

وصلت إلى أراضي المملكة قبل أيام سيارة هوندا أكورد فل كامل موديل 2021، سيارة الفيس لفت الرياضية الجديدة ذات الإضافات المميزة، وذلك بعد أيام قليلة من وصول هوندا سيتي lx 2021، مُحرك سيارة هوندا أكورد الجديدة 4 سلندر بسعة 2 لتر 247 حصان والعزم 370 نيوتن.متر، قير السيارة أوتوماتيكي بعشرة سرعات ونظام الدفع أمامي، جناح السيارة والجنوط تُعطيها طابع رياضي مميز الجنوط مقاس 18 إنش مُكحلة باللون الأسود والكافر بمقاس 235 X 45 ، صرفية وقود السيارة بتقييم جيد جداً حيث يُمكنك اللتر الواحد من المشي حتى 14.3 كيلو متر بفئة بنزين 91.

مواصفات هوندا أكورد 2021 فيس لفت الخارجية

تتميز السيارة برادار أمامي مع المُحافظة على المسار وتنبيه الخروج عن المسار حساسات أمامية وإضاءة FULL LED، مع فتحة سقف ودخول زكي بالأبواب الأمامية، مع جناح خلفي أسود مع حساسات وكاميرا خلفية وإضاءة خلفية ولمبات اللوحة FULL LED، تتوفر فئة الفل الكامل الأعلى لهوندا أكورد 2021 بسعر 152 ألف و835 ريال سعودي شاملة الضريبة.

المواصفات الداخلية لهوندا أكورد 2021

مرأة السيارة كهربائية بها خاصية الطي كما أن التحكُم في الزجاج أوتو، مقاعد السيارة من الجلد الفاخر يمكنك التحكم فيها كهربائياً، مقود السيارة مكسي بالجلد يمكنك من خلاله التحكم في النظام الصوتي ومُثبت السرعة والرادار الأمامي المُحافظة على المسار، مساحات السيارة أوتو مع بروجيكتور وثمانية سماعات بقوة 180وات، وتتميز هوندا أكورد الجديدة كذلك بشاشة وسطية مقاس 8 إنش تدعم نظام أبل كاربلاي وأندرويد أوتو مع منافذ للشحن والطاقة.

قير هوندا أكورد عبارة عن أذرار مع مراقبة ضغط الإطارات ومرآة داخلية ذاتية التعتيم وأوتو هولد وبريك إلكتروني، مع إيرباج أمامي وخلفي للسيارة ومنافذ للشحن في المقاعد الخلفية مع تكاية وسطية بها حاملات أكواب وفتحات تكييف للمقاعد الخلفية، يتم فتح شنطة السيارة عبر الذر المتواجد داخلها ومساحة الشنطة مناسبة جداً مع إمكانية طي مقاعد الصف الثاني عند الحاجة.

أما الفئة الأقل فتم طرحها بنفس الواجهة ونفس مقاس الجانط بفتحة سقف، ولكن يختلف المُحرك بسعة 1.5 لتر و198 حصان والعزم 260 نيوتن.متر قير السيارة CVT ودخول زكي وجناح خلفي أسود كذلك، وإضاءات FULL LED مع كاميرا وحساسات خلفية ، ولكن صرفية الوقود أفضل بطبيعة الحال بتصنيف ممتاز + حيث يمنحك اللتر الواحد إمكانية المشي حتى 17.8 كيلو متر، تتوفر السيارة بسعر 120 ألف 635 ريال.