تويوتا كامري 2021.. تقرير مفصل حول أبرز مواصفات ومميزات وعيوب Toyota Camry

أنتشار السيارة تويوتا كامري 2021 في كثير من دول الخليج العربي لم يأتي من فراغ، فالسيارة التي تتميز عن غيرها من السيارات الموجودة بالتصميم الرياضي العصري وكذلك بالتكنولوجيا المتطورة بالإضافة إلي وسائل الأمان لا مثيل لها في الموديلات الأخرى على حد قول الشركة المصنعة لسيارة تويوتا كامري 2017، خلال هذا التقرير سوف نصحبكم في جولة عن السيارة وأهم مميزاتها والعيوب التي ظهرت فيها.

مواصفات تويوتا كامري 2021 الشكل الجديد

جاءت الواجهة الأمامية للسيارة بتصميم جديد وثوري مختلف عن سابقيه، كما أن هناك العديد من الألوان الجديدة لطلاء السيارة تختلف كلياً عن سابقتها، وتغير شكل تصميم العجلات، كما أتت مزودة بشاشة تعمل بنظام اللمس بقياس 7.0 أو 9.0 بوصات، وتأتي كامري بفرش جلد وبنظام أمان أعلى وبنظام فرامل أكثر قوة ن سابقيه بل الأقوى على الإطلاق،

مواصفات المحرك وناقل الحركة فى كامري 2021

يأتي المحرك بأربع أسطوانات مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزود ب 8 سرعات ، لكن ولكن يعيبه التسارع، ويأتي في خمس فئات للسحب الأمامي والدفع الرباعي وهي:

LE

XLE

SE

SE Nightshade

XSE

أما بالنسبة للسيارة كامري 2021 الهجين أو الهايبرد “Toyota Camry Hybrid 2021” فالمحرك رباعي الأسطوانات ويأتي بسعة لترية تقدر بنحو 2.5 لتر، وبقوة 208 حصان، ويأتي مع 4 فئات وهي:

LE

XLE

SE

XSE

مميزات تويوتا كامري 2021

يمكن أختصار مميزات السيارة تويوتا كامري 2021 في أربع جمل ” الأداء العالي، التكنولوجيا الحديثة، الأمان، الراحة والرفاهية”، يتحدث خبراء السيارات في الوطن العربية بأن الشركة اليابانية قد وضعت خبراتها الكبيرة من أجل إخراج السيارة بهذا الشكل المميز عن طريق تصميم فريد يناسب الأماكن السريعة وكذلك المناطق الجبلية وأيضًا قوة محرك كبيرة تساعد على تقديم أفضل أداء خلال تلك الطرق.

وعن وسائل الأمان فالسيارة مزودة بنظام فرامل ABS بالإضافة إلي نظام التوزيع الإلكتروني ESP و أيضًا لديها من الكماليات ووسائل الرهافية داخل السياراة العديد والعديد على رأسها المرايات الكهربائية والزجاح الكهربائي للأربع أبواب وكذلك نظام التحكم في كرسي القيادة بشك أتوماتيك.

عيوب تويوتا كامري 2021

بحسب تقييمات من مستخدمي السيارة، فأن أغلب المشاكل التي ظهرت فيها هي مشكلة علبة التروس، خصوصاً أنهم شعروا بانزلاق لدى تغيير السرعات على حد وصفهم وهو الأمر الذي رفض الوكلاء الرد عليه، مؤكدين بأنهم بصدد التأكد من هذا الأمر.

في حين جاء العيب الثاني في السيارة هو “نظام التوجيه” حيث يشعر بعض السائقين بأن السيارة تميل أحيانًا إلي اليمين أو اليسار أثناء الطرق السريعة وأثناء السرعات العالية.