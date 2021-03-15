هيونداي تكشف عن ميني فان جديدة كليا

كشفت شركة هيونداي عن سيارتها الجديدة كليا من فئة "ميني فان" "ستاريا"، قبل طرحها في الأسوق خلال النصف الأول من العام الحالي.

ستاريا ميني فان جديدة كليا من هيونداي

وتضم السيارة الجديدة 7 مقاعد وفقا لوكالة الأنباء الألمانية، ومن المقرر أن تحل محل السيارة ستاريكس في نفس فئة سيارات "ميني فان"، كما أشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، أن هيونداي تتوقع أن تساهم السيارة الجديدة ستاريا في زيادة مبيعاتها بشكل عام في ظل تزايد الإقبال على الأنشطة الخلوية التي تحتاج إلى مثل هذه الفئة من السيارات في ظل قيود جائحة فيروس كورونا المستجد والقلق من الأنشطة والتجمعات داخل الأماكن المغلقة.

هيونداي ستعلن أسعار السيارة ستاريا لاحقا

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم هيونداي قوله إن الشركة ستعلن أسعار السيارة الجديدة وغيرها من التفاصيل في وقت لاحق قبل طرحها رسميا في الأسواق المحلية أولا.