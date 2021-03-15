طرح تويوتا كامري فل كامل 2021 بالسعودية بخمس فئات وسعر متميز من الوكيل

طرح تويوتا كامري فل كامل 2021 بالسعودية بسعر متميز من الوكيل ومواصفات مدهشة، وصلت منذ عدة أيام للأراضي السعودية سيارة تويوتا كامري 2021 فئة سيدان الفل الكامل، والتي تأتي بمواصفات رائعة وسعر تنافسي من الوكلاء حيث تعتبر بلا شك إحدى إبداعات تويوتا لهذا العام، كما أن شركة تويوتا قد قررت إصدار نسخة كامري لهذا العام بسعر أقل من موديل العام الماضي، لذا فسوف نستعرض معاً تلك المواصفات الرائعة في من تويوتا كامري 2021 فئة الفل كامل وهي الفئة الأعلى، كما سوف نوضح التفاصيل حول سعر السيارة من الوكيل في المملكة، بالاضافة إلى أسعار جميع فئات تويوتا كامري الخمس لعام 2021.

مواصفات تويوتا كامري فل كامل 2021

وصلت منذ بضعة أيام النسخة الجديدة من سيارة تويوتا كامري فئة الفل كامل موديل 2021، تأتي السيارة بمُحرك 3.5 لتر 6 سلندر بقوة 301 حصان وقير السيارة أوتوماتيكي ذو ثمانية سرعات، وجهة السيارة تتميز بإضاءات جميعها LED بالكامل مع إشارات متحركة، بالاضافة إلى أن كشافات الضباب كذلك LED مع إشارات مُتحركة و4 حساسات أمامية وشبك أمامي بشكل متميز، السيارة مزودة بأربعة كاميرات منهم واحدة في وجهة السيارة، جنوط السيارة مقاس 18 إنش مُكحلة.

تتميز تويوتا كامري فئة الفل كامل موديل 2021 من الخلف بإضاءات جميعها LED، مع إشارات مُتحركة وأربعة حساسات خلفية وكاميرا وكشاف ضباب، بالاضافة إلى عدد 2 شكمان في أسفل يسار الجزء الخلفي من السيارة، كما تتميز السيارة بجناح خلفي متميز وفتحة سقف بانورامية مع إشارات على مرأة السيارة الكهربائية، بالاضافة إلى تقنية سمارت ستوب smart stop مع نظام أمان خاص من تويوتا لمزيد من التحكم في ثبات السيارة.

أسعار فئات تويوتا كامري 2021 في السعودية

يبلغ سعر فئة LE وهي الفئة الأقل من كامري 98 ألف ريال، ويبلغ سعر فئة XLE من تويوتا كامري 2021 في السعودية وهي الفئة الأعلى من LE حوالي 114 ألف ريال، بينما يبلغ سعر فئة SE حوالي 101 ألف ريال ويليها فئة XSE بسعر 116 ألف ريال، كما يبلغ سعر سيارة تويوتا كامري TRD في السعودية حوالي 120 ألف ريال سعودي من الوكلاء شامل الضريبة، وذلك مع ضمن 3 سنوات وصيانة مجانية لمدة عامين، وبذلك نجد أن السيارة قد انخفض سعرها مقارنة بموديلات العام السابق وخاصة في فئة الهايبرد.

المواصفات الداخلية لتويوتا كامري الجديدة

تتميز سيارة تويوتا كامري الجديدة من الداخل بأبواب أغلبها من الجلد مع خطوط ومقبض داخلي من الكروم، كما تتميز بمقاعد من أفخر أنواع الجلد بها إمكانية تسخين وتبريد المقاعد، يمكنك التحكم أوتوماتيكياً في الزجاج والتحكم كهربائياً في كرسي السائق والراكب الأمامي، مقود السيارة مكسي بالجلد يمكنك من خلاله التحكم في النظام الصوتي وعداد الرحلات ومُثبت السرعة، كما أن السيارة مزودة بعدد 10 وسائد هوائية.

يتم تشغيل السيارة بذر ذكي وهي مزودة من الداخل بشاشة وسطية بمقاس 10 إنش تدعم نظام أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، في الجزء الأمامي من الداخل في السيارة يوجد منافذ للشحن ومنفذ 12 فولت ومساحة تخزينية متميزة وحاملات أكواب، والجزء الخلفي من تويوتا كامري 2021 فئة الفل كامل يتكون من ثلاثة مقاعد خلفية واسعة مع وجود فتحات تكييف و2 مدخل USB للشحن، ومن المنتظر أن تكون المنافسة كبيرة هذا العام بين هوندا أكورد 2021 ومازدا 6 وتويوتا كامري النسخة الجديدة.