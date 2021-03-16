مواصفات سيارة جاكوار F-Pace SVR الفيس ليفت موديل 2021 وسعرها في السعودية

جاكوار ، قامت شركة جاكوار الإيطالية بالإعلان عن سيارة جاكوار F-Pace SVR الفيس ليفت موديل 2021، وهي متوفرة ويمكن شراؤها من خلال وكلائها في المملكة العربية السعودية، كما أعلنت أيضا عن حدوث الكثير من التغيرات في السيارة وإضافة الكثير من التعديلات سواء في خارج السيارة أو في داخل السيارة، كما تم تزويد سيارات جاكوار بالكثير من الأنظمة وأحدث التقنيات، كما تأتي السيارة بمحرك قوي جدا لتجربة قيادة أفضل عل الطريق، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على مواصفات سيارة جاكوار F-Pace SVR الفيس ليفت موديل 2021 وسعرها في المملكة العربية السعودية، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

تأتي السيارة بمنظومة القوة التي تمس باسم ( P550 AWD )، كما تحتوي على محرك قوي سعة 5.0 لتر ثماني الأسطوانات، ع وجود شاحن هوائي ( سوبر تشارجر ) يولد قوة 550 حصان، و 700 نيوتن متر من عزم الدوران، تصل بصندوق سرعة ( ZF ) أوتوماتيكي مكون من ثمان سرعات، ودفع رباعي للعجلات .

سياره جاكوار يمكنها التسارع في وضع السكون حتي 100 كم في وقت 3.8 ثانية فقط، كما تبلغ سرعة السيارة القصوي 286 كم .

يمكنها التسارع في وضع السكون حتي 100 كم في وقت 3.8 ثانية فقط، كما تبلغ سرعة السيارة القصوي 286 كم . متوسط استهلاك الوقود في السيارة يبلغ 11.4 لتر لكل 100 كم .

تم تزويد العديد من الإضافات في السيارة لتقديم تجربة أداء أفضل مثل : نظام تعليق رياضي متكيف . نظام عادم رياضي قابل للفتح والغلق . مكابح عالية الأداء .

تأتي السيارة بتصميم خارجي مميز للغاية .

يوجد في السيارة مصابيح أمامية وخلفية من نوع ليد .

تأتي المقصورة الداخلية لسيارة جاكوار اف بيس بلوحة ديجيتال عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة، مع وجود شاشة وسيطة بمقاس 11.4 بوصة .

بلوحة ديجيتال عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة، مع وجود شاشة وسيطة بمقاس 11.4 بوصة . يبلغ طول السيارة 4762 ملم، والعرض 2071 ملم، بارتفاع 1670 ملم .

طول قاعدة العجلات 2874 ملم .

سعة التخزين الخلفية 613 لتر .

وزن السيارة الكلي 2.590 كجم .

تحتوي سيارة الجاكوار على صادم أمامي وخلفي وأعتاب جانبية بتصميم رياضي مع وجود لمسات من اللون الفضي .

على صادم أمامي وخلفي وأعتاب جانبية بتصميم رياضي مع وجود لمسات من اللون الفضي . تأتي السيارة بعجلات رياضية بمقاس 21 بوصة .

مكابس مكابح لونها أحمر .

يوجد في السيارة مخارج عادم رباعية بمقاس 95 ملم .

مقاعد السيارة رياضية بتعديل كهربائي في 14 أتجاه + ذاكرة .

يوجد في المقاعد الأمامية للسيارة خاصية التبريد والتسخين .

مقاعد جاكوار سياره مصنعة من الجلد الفاخر مع وجود شعار SVR على مسند الرأس .

مصنعة من الجلد الفاخر مع وجود شعار SVR على مسند الرأس . يوجد في السيارة شاشة عرض وسطية بمقاس 11.4 بوصة .

نظام التشعيل في السيارة ( PIVI PRO ) .

تأتي السيارة بكاميرا 360 درجة .

يوجد في السيارة نظام منع التصادم الأمامي .

تأتي السيارة بنظام مراقبة النقطة العمياء .

نظام تنقية الهواء داخل مقصورة السيارة .

تأتي الجاكوار سيارة بعجلة قيادة رياضية متعددة الاستخدامات من الجلد .

بعجلة قيادة رياضية متعددة الاستخدامات من الجلد . يوجد في السيارة شحن لاسلكي للهواتف الذكية .

مكيف هواء أوتوماتيكي رباعي المناطق .

نظام الدخول الذكي .

سعر سيارة جاكوار في المملكة العربية السعودية هو 462 ألف ريال سعودي .

في المملكة العربية السعودية هو 462 ألف ريال سعودي . سعر السيارة في مصر هو 1.940.000 مليون جنيه مصري .

مواصفات سيارة جاكوار F-Pace SVR 2021سعر سيارة جاكوار F-Pace SVR 2021

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم مواصفات سيارة جاكوار F-Pace SVR الفيس ليفت موديل 2021 وسعرها في السعودية .