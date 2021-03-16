إنطلاق هيونداي كونا فيس لفت 2021 بالأسواق السعودية بمواصفات جديدة وسعر متميز

إنطلاق سيارة هيونداي كونا فيس لفت الرياضية الجديدة 2021 بالأسواق السعودية بمواصفات جديدة وسعر متميز، إذا كنت تبحث عن سيارة يُفضلها الشباب والنساء مع قوة ممتازة لمحرك السيارة، بالاضافة إلى تصميم رائع بحيث أصبحت أفخم من ذي قبل وسعر متميز، فإن السيارة التي سوف تناسبك بكل تأكيد هي هيونداي كونا فيس لفت الجديدة موديل 2021، حيث تتميز السيارة التي صدرت نسختها الأولى من شركة هيونداي في يوليو من عام 2017 بالجمع بين الحجم الصغير والمواصفات الرائعة، ومن لا يعرف شركة هيونداي فهي شركة تقع في كوريا الجنوبية وتُصدر عدة فئات سنوية للسيارة، منها هيونداي أكسنت وإلنترا وتوسان وهيونداي كونا والعديد من الفئات الأُخرى.

سعر ومواصفات هيونداي كونا 2021 الجديدة

تم إصدار سيارة هيونداي كونا الجديدة بالأسواق السعودية وحديثنا اليوم عن فئة النص فل التي تُعتبر فيس ليفت، حيث تتميز بمُحرك 2000 سي سي 4 سلندر بسعة 1.6 لتر ويولد 198 حصان، وهذا المحرك قد أثبت قوته وإمكاناته المذهلة حيث يُستخدم على الكثير من سيارات هيونداي منها هيونداي إلنترا، وقير السيارة أوتوماتيكي 6 سرعات، وجنوط السيارة من الألومنيوم المُكحل مقاس 18 إنش رياضية بشكل مميز، ويبلغ سعر سيارة هيونداي كونا فيس لفت موديل 2021 في السعودية 93 ألف شامل الضريبة.

تتميز الوجهة الأمامية في السيارة بإضاءات LED نهاري في الأعلى بالإضافة إلى إضاءات هالوجينية في الأسفل، مع شبك أمامي بشكل متميز وكشافات ضباب في الأسفل أيضاً، وبها إشارات للإضاءة الجانبية على المرايات الكهربائية وخطوط عريضة من الكروم في أسفل الأبواب، مع دخول ذكي على كافة الأبواب وصرفية وقود ممتازة لأعلى حد، وعن خلفية هيونداي كونا 2021 فتتميز بإكصدام خلفي مع إضاءات LED وحساسات خلفية، بالاضافة إلى كاميرا وفليشر LED وخطوط كروم ومتعددة بشكل متميز، وشنطة السيارة مساحتها جيدة.

مواصفات هيونداي كونا الجديدة من الداخل

يطغى اللون الأسود على السيارة من الداخل وتتميز هيونداي كونا الرياضية الجديدة بزجاج كهربائي وسماعات في الأسفل، مع منفذ للطاقة وشحن الجوال للمقاعد الخلفية وتكاية وسطية مع حاملات للأكواب، وتوجد إضاءة أمامية وأُخرى خلفية مع فتحة سقف مميزة رغم صغر حجم السيارة إلا أنها تتميز بفتحة سقف، أما عن السيارة من الأمام فتتميز بخاصية طي المرايات الجانبية وزجاج السائق أوتوماتيكي من لمسة واحدة.

مقود السيارة في كونا فيس لفت الرياضية الجديدة مكسي بالجلد، ويمكنك من خلاله التحكم في النظام الصوتي ومثبت السرعة وعداد الرحلات، كما تتميز السيارة بأذرار للمساعدة على النزول من المنحدرات ومانع للانزلاق، مع شاشة وسطية تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو بالإضافة إلى تحديد قبلة الكعبة المشرفة، مع شاحن لا سلكي للجوال ومنفذان للطاقة ومدخل USB مع خاصية التيبترونيك، تشغيل هيونداي كونا الجديدة 2021 عن طريق الذر هي مزودة بإيرباجات كاملة أمامية وجانبية وخلفية، بالاضافة إلى إضاءات داخلية للمقاعد الأمامية والخلفية ومرآة معتمة داخلية.