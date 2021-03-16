كيا تكشف عن سيارتها الكهربائية الجديدة قبل طرحها هذا الشهر

كشفت شركة كيا الكورية عن أول صور للتصميم الداخلي والخارجي لسيارتها الكهربائية الجديدة إي.في6، قبل طرحها قبل نهاية مارس الجاري وفقا لما أعلنته الشركة سابقا.

أول سيارة كهربائية تنتجها كيا بالكامل

ووفقا للتقارير ستكون السيارة أول سيارة كهربائية تنتجها كيا بالكامل، اعتماداً على التصميم الأساسي "إلكتريك جلوبال مودولار بلاتفورم" أو "إي.جي.إم.بي"، وأشارت كيا أن تصميم السيارة إي.في6 تم وفق فلسفة التصميم الجديدة للشركة المعروفة باسم "اتحاد المتضادات" والمستلهمة من التناقضات الموجودة في الطبيعة والبشر، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

تصميم إلكتريك جلوبال مودولار بلاتفورم

يشار هنا إلى أن تصميم إلكتريك جلوبال مودولار بلاتفورم، هو تصميم للسيارات الكهربائية من فئة 800 فولت، ويتميز بإمكانية تعديل طول قاعدة العجلات واستخدام بطاريات من عدة شركات منتجة لها.

بطاريات ليثيوم صغيرة الحجم

وقالت الشركة إن بطاريات الليثيوم في السيارة الجديدة في حجم الحقيبة، وتم تصميمها ليكون طولها 13 سنتيمتر، كما تم تصميم مكونات أشباه الموصلات في السيارة باستخدام مركب كربيد السيليكون لتقليل فاقد الطاقة، بحسب ما أعلنته كيا.