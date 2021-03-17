سعر كيا ريو في السعودية أرخص سيارة جديدة بمواصفات مميزة

سعر كيا ريو في السعودية ،شركة كيا موتورز KIA Motors تعتبر من أشهر الشركات في كوريا الجنوبية كما تعد ثاني أكبر شركة في صناعة السيارات في سيول – كوريا، والتي تأسست عام 1944م وتعد واحدة من أقدم شركات السيارات وفي عام 1991 قد تم بيع أول سيارة لكيا في أوروبا، وفي عام 2000 كانت سيارة كيا ريو Kia Rio قد أُنتجت تحديداً في شهر أغسطس وهي سيارة ثانوية ولها عدة أنواع سيدان و هاتشباك، ومنذ عام 2000 وإلى الآن أنتجت كيا ثلاثة أجيال من كيا ريو، ومن خلال تلك المقالة سيتم مناقشة أهم المواصفات المميزة في سيارة كيا ريو و سعر Kia Rio ومميزات وعيوب السيارة.

سعة المحرك 1.248 سم مكعب. القوة القصوى 87 حصان. عزم الدوران 12.2 كجم/متر. ناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات. نظام دفع رباعي. وسائد هوائية أمامية. المقاعد من الجلد. إنذار ضد السرقة. نظام الدخول الذكي . طول السيارة 4.640 مم. ارتفاع السيارة 1.450 مم. وزن السيارة 1293 كجم. طول قاعدة العجلات 2700 مم. مساحة الصندوق الخلفي 450 لتر.

مواصفات Kia Rioسعر كيا ريو في السعودية

تختلف أسعار سيارات كيا ريو حسب أختلاف مواصفات ومميزات كل فئة ::

كيا ريو هاتشباك LX 2021 بسعر 54.933 ريال سعودي. كيا ريو هاتشباك LX D541 2021 بسعر 59.510 ريال سعودي. كيا ريو هاتشباك LX D621 2021 بسعر 68.020 ريال سعودي. كيا ريو هاتشباك EX G969 2021 بسعر 72.620 ريال سعودي.

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مميزات سيارة كيا ريو

فرامل السيارة قوية للغلاية بفضل الـ ABS و EBD.

السيارة من الداخل واسعة ومريحة لتتسع 5 أفراد.

تصميم سيارة رينو الخارجي فخم ومميز ورياضي.

الصندوق الخلفي للسيارة كبير ليتسع 450 لتر.

فرق المسافة بين أسفل السيارة والأرض مناسب جداً لاستخدامها في الطرق الوعرة والمطبات.

قطع غيار السيارة متوافر في الأسواق وذلك بفضل سعر السيارة الاقتصادي والموفر.

بالداخل توجد شاشة بقياس 9 بوصة فاخرة.

يتميز مقعد السائق بالراحة أثناء القيادة لانخفاض المقعد.

عيوب سيارة Kia Rio