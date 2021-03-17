وصول هيونداي أكسنت 2021 بفئتيها RB و HCI مع تغييرات جديدة وسعر تنافسي من الوكيل

مواصفات فئات هيونداي أكسنت الجديدة موديل 2021 وأسعارها في السعودية، وصلت سيارة هيونداي اكسنت 2021 بفئتيها RB و HCI مع تغييرات وتطورات جديدة في المواصفات وسعر تنافسي من الوكيل، وهي الجيل الخامس من سيارات هيونداي أكسنت والذي ينقسم إلى فئتين هما RB و HCI ، والجدير بالذكر أن شركة هيونداي الشهيرة التابعة لكوريا الجنوبية أطلقت أول سيارة أكسنت في عام 1995 ثم تطورت وتعاقبت الموديلات حتى الآن، السيارة مليئة بالمزايا الرائعة التي تجعلها الاختيار الأول لدى الكثير من هواه السيارات، لذا نتناول اليوم الحديث عن مواصفات فئة الفل كامل والفئة الأقل من هيونداي أكسنت الجديدة، ، بالاضافة إلى أسعار فئات السيارة بعد وصولها إلى السعودية.

أسعار ومواصفات فئات هيونداي أكسنت الجديدة 2021

وصلت سيارة هيونداي أكسنت الجديدة موديل 2021 بفئتيها RB و HCI مع تغييرات بسيطة عن الموديلات السابقة وبأسعار تنافسية، فئة الفل كامل وهي حديثنا اليوم تتميز بمُحرك سعة 1600 سي سي 4 سلندر بقوة 123 حصان والقير أوتوماتيكي 6 سرعات، والفئة الثانية بمُحرك سعة 1400 سي سي 4 سلندر بقوة دفع أمامية 100 حصان والقير أوتوماتيكي 6 سرعات، وحجم خزان البنزين في الفئتين 43 لتر مع جنوط بمقاس 16 إنش، صرفية الوقود ممتازة حيث يمنح اللتر الواحد من بنزين 91 السيارة إمكانية المشي حتى 16.8 كيلو متر.

تتميز الوجهة الأمامية لهيونداي أكسنت بشبك متميز ومُختلف مع كشافين للضباب وإضاءات ثابتة ومتحركة هالوجين، هذا بالاضافة إلى زوائد كروم من الأسفل مع إشارات متحركة مع المرأة الجانبية الكهربائية، أما إذا نظرنا إلى خلفية الموديل الجديد من هيونداي أكسنت فسنجد أن الإكصدام الخلفي يتميز بخطوط كروم وإضاءات LED مع حساسات وكاميرا خلفية، كما أن السيارة تتميز بشنطة متسعة من الداخل.

مواصفات هيونداي اكسنت 2021 من الداخل

تتميز مقاعد الصف الثاني في سيارة هيونداي اكسنت الجديدة بتكاية وسطية بها حاملات أكواب وفتحات تكييف مع مخرج USB، توجد بالسيارة فتحة سقف بالإضافة إلى زجاج كهربائي ومقاعد جلدية فاخرة، أما إذا نظرنا إلى مقدمة السيارة من الداخل فسنجد أن المقود مكسي جلد، يمكنك من خلاله التحكم في النظام الصوتي ومُثبت الشرعة وعداد الرحلات، مع شاشة وسطية بحجم 8 إنش تدعم نظام أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، مع فتحات تكييف أمامية ومخرج USB بالإضافة إلى مساحة تخزين مريحة وحاملات أكواب.

سعر هيونداي أكسنت 2021 في السعودية

تتوفر هيونداي أكسنت HCI موديل 2021 فئة الفل كامل من الوكيل في السعودية بسعر أساسي 64 ألف و500 ريال، ويبلغ سعرها 77 ألف 550 ريال شامل اللوحات والاستمارة والضريبة، بينما يبلغ سعر اكسنت HCI الجديدة 57 ألف لفئة النص فل ، أما فئة RB من هيونداي اكسنت الجديدة فيتراوح سعرها في السعودية ما بين 50 ألف و52 ألف ريال سعودي.