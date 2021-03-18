جاغوار تحتفل بمناسبة مرور 60 عاماً على أيقونتها E-Type

بطريقة خاصة ومثالية، احتفلت شركة جاغوار البريطانية بمناسبة مرور 60 عاماً على أيقونتها E-Type ، عبر تقديم موديلين خاصين منE-Type .

وأوضحت جاغوار وهي واحدة من أعرق شركات السيارات في العالم، أن الموديلين 9600 HP الكوبيه و77 RW الرودستر يتوفران كثنائي وفي ستة أزواج تحت المسمى E-Type 60 Collection، الذي يعتمد على الإصدار الأصلي Series 1-E-Type.

موديلين خاصين من E-Type

ويتألق موديل الكوبيه بلون الطلاء Flat Out Gray، في حين يأتي الموديل الرودستر بلون الطلاء Drop Everything Green، مع تفاصيل على الجسم توضح تاريخ السيارة وشعار 60 عاماً، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية، التي قالت إن نسخ الذكرى تحصل عادة على بعض التفاصيل الداخلية والخارجية المستلهمة من الموديلات الأساسية، كما تتوافق مع المعايير الحديثة لإنتاج السيارات.

بداية إنتاج جاغوار E-TYPE

يشار هنا إلى أنه تم إنتاج سيارة جاغوار E-TYPE في عام 1961، واستمرت في تميزها حتى عام 1975، حيث حرص العديد من المشاهير على اقتنائها، ومنهم: ستيف ماكوين، بريجيت باردو، فرانك سيناترا، وجورج هاريسون، وتمتعت السيارة بجمال التصميم.