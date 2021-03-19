وصول تويوتا كورولا كروس هايبرد 2021 الجديدة كلياً بمزايا اقتصادية رائعة وبسعر مميز، تأتي سيارة كورولا كروس الجديدة بمواصفات اقتصادية جديدة ومختلفة هذا العام، كما تتنافس في الحجم مع سيارة هيونداي كونا ولكن كورولا أطول، ومن الملاحظ على كورولا الجديدة التي تأتي بمحرك هجين هايبرد أنها تجمع بين التصميم الرياضي الرائع والحجم الداخلي المناسب، حيث أن شكلها الخارجي رياضي جداً من حيث الجنوط والشبك الأمامي بالإضافة إلى المصابيح الأمامية، كما أن مساحة السيارة متسعة من الداخل وتناسب العائلة بكل ارتياحية، لذا فسوف نتحدث أكثر في السطور القادمة عن مواصفات تويوتا كورولا كروس هايبرد 2021 وسعرها في السعودية.

سعر ومواصفات تويوتا كورولا كروس هايبرد 2021 الجديدة كلياً

طرحت منذ أيام الموديل الجديد من واحدة من السيارات المُفضلة لدى الكثيرين وهي سيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2021، حيث تتميز السيارة بمُحرك هجين سعة 1800 سي سي 1.8 لتر هايبرد بقوة 121 حصان، والعزم الأقصى مع الموتور الكهربائي 163 نيوتن.متر، قير السيارة أوتوماتيكي CVT ونظام الدفع الأساسي دفع أمامي، تتميز السيارة بصرفية وقود اقتصادية للغاية و أكثر من ممتازة، حيث يمنحك استهلاك لتر واحد من البنزين إمكانية المشي حتى 23.7 كيلو متر بتقييم ممتاز +.

تتميز كورولا كروس 2021 من الخارج بتصميم رياضي رائع فهي مزودة من الأمام بشبك تويوتا المتميز مُحاط برسمة من الكروم، مع كشافات ضباب وأنوار بشكل عدسة متميزة جداً LED بالكامل، الليد النهاري متسع مع إشارات على المرأة الكهربائية الجانبية، جنوط السيارة بمقاس 17 إنش بلون فضي كما أن مقابض الأبواب بنفس لون السيارة، خطوط كروم بطول السيارة محفور عليها اسم الفئة مع أربعة حساسات خلفية وكاميرا خلفية وإنارة خلفية LED، كما تتميز كورولا كروس هايبرد الجديدة بشعار تويوتا المتميز من الأمام والخلف باللون الأزرق وهذا يعني أنها هايبرد، حجم الشنطة متسع جداً من الداخل مع إمكانية طي المقاعد الخلفية، مع جناح خلفي وسلة علوية وفتحة سقف مساحات لزجاج الشنطة.

المواصفات الداخلية لكورولا هايبرد 2021

تتميز تويوتا كورولا هايبرد 2021 بإمكانية الدخول الذكي كما أنها متسعة من الداخل، مقاعد السيارة من الجلد الفاخر ومقاعد الصف الثاني تتميز بتكاية وسطية بها حاملات أكواب، بالاضافة إلى فتحات تكييف للمقاعد الخلفية مع إضاءات داخلية LED وتحكم AUTO في الزجاج، مرأة السيارة كهربائية بها نقاط عمياء وخاصية الطي كهربائي، طي المقاعد يدوياً مع التشغيل عبر الذر ومقود السيارة مكسي بالجلد يمكنك من خلاله التحكم في عدة أشياء منها النظام الصوتي ومثبت السرعة وعداد الرحلات.

سعر تويوتا كورولا الجديدة كلياً في السعودية

تحتوي السيارة أيضا من الداخل على شاشة وسطية وفتحات تكييف للمقاعد الأمامية ومنفذ للشحن وUSB، بالاضافة أيضا إلى منفذ 12 فولت مع حاملات أكواب ومساحة تخزين ممتازة، كما تتميز بإضاءات باللون الأصفر للمقاعد الأمامية ومرآة تعتيم، ويبلغ سعر تويوتا كورولا كروس هايبرد 2021 الجديدة كلياً في السعودية حوالي 100ألف ريال سعودي شامل الضريبة.