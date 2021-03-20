فيديو تويوتا تكشف عن تصميم سيارتها الشبابية العصرية الجديدة

عبد الرحمن الحاج السبت,20 آذار (مارس) 2021 - 12:00
كشفت شركة تويوتا الستار عن تصميم سيارتها الجديدة التي طورتها لتكون سيارة عصرية وعملية بجميع المقاييس، تويوتا نشرت صورا ومقاطع مصورة لسيارةAygo X prologue المنتظرة، وهي سيارة شبابية أنيقة بحجم صغير، لكنها ستتمتع بقدرات مركبات الكروس أوفر بفضل هيكلها المرفوع عن الأرض وعجلاتها الكبيرة.
تصميم جديد في سيارات تويوتا
سيارة Aygo X prologue ظهرت بتصميم غريب لم تحصل عليه أي مركبة من إنتاج تويوتا من قبل، فالهيكل جاء وفق أحدث معايير الأيروديناميك لتوفير انسيابية كبيرة، والمصابيح امتدت بشكل مميز على عرض الواجهة الأمامية، وتداخل اللون الأسود مع الألوان الأساسية للهيكل.
تويوتا تزود سياراتها الشبابية بكل التقنيات المتطورة
وستزود نسخ Aygo X prologue بالعديد من التقنيات المتطورة، مثل الكاميرات التي ستثبت على المرايا الجانبية وحساسات المسافات الأمامية والخلفية ومستشعرات الضوء والمطر، وأنظمة مولتيميديا تتعامل مع مختلف أنواع الأجهزة الذكية، إضافة لأنظمة إلكترونية لتسهيل القيادة على مختلف أنواع الطرق.
وقالت الشركة إنها ستطرح عدة نماذج من هذه المركبات، منها نسخ كهربائية ونسخ مجهزة بمحركات بنزين اقتصادية.
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