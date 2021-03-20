يبحث الكثير من ذوي الرواتب القليلة في المملكة العربية السعودية عن عروض تقسيط سيارة تويوتا وفي هذا المقال سنتحدث عن مجموعة من العروض يقدمها البنك الأهلي NCB للرواتب التي تصل لـ 2500 ريال سعودي، في ظل قوة سيارة تويوتا وعزمها الرائع واثباتها لنفسها في السوق السعودي.

عروض تقسيط تويوتا في السعودية راتب أقل من 2500 ريال سعودي

يوجد عرض في البنك الأهلي إن سي بي لـ تقسيط سيارة من خلال التمويل التأجيري لـ تويوتا سي إتش آر موديل 2020 للرواتب الحد الأدنى 2500 ريال سعودي بقسط شهري يصل لـ 1333 ريال سعودي وبدون رسوم إدارية وبدون دفعة أولى ويمكنك الاتصال بهاتف التسويق المصرفي التالي: 920000891 وتطبق الشروط والأحكام الخاصة بمعدل نسبة سنوي 8.40 بالمائة ويسري العرض حتى 31 مارس 2021 ويتم احتساب القسط الشهري ومعدل النسبة السنوي على نسبة تأمين 3.75 بالمائة والبنك الأهلي التجاري شركة مساهمة سعودية خاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي.

عرض تقسيط تويوتا كورولا موديل 2021 لراتب الحد الأدنى 2500 ريال سعودي

كما هو مكتوب الحد الأدنى للراتب 2500 ريال سعودي وقسط شهري 920 ريال سعودي وبدون رسوم إدارية وبدفعة أولى صفر بالمائة وتطبق جميع الشروط والأحكام معدل نسبة سنوي 5.57 بالمائة ويسري حتى نهاية 31 مارس 2021 والقسط الشهري محتسب مع معدل النسبة السنوي على نسبة التأمين 3.75 بالمائة ومدة القسط 5 سنين أي ستين شهر والبنك الأهلي معروف أنه شركة مساهمة سعودية وخاضعة لرقابة البنك المركزي السعودي ويمكنك الاتصال على هاتف التسويق المصرفي 920000891 لكي تلحق العرض.

عرض تقسيط تويوتا فورتشنر موديل 2021 براتب أدنى 2500 ريال سعودي

يمكنك أن تقوم بتقسيط سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2021 بنحو 1653 ريال سعودي وبدون رسوم إدارية وبدون دفعة أولى وبمعدل نسبة سنوي 8.36 بالمائة ويسري العرض حتى آخر مارس 31 مارس والقسط الشهري عند نسبة التأمين 3.75 بالمائة ومدة التمويل خمس سنوات.

عرض تمويل تويوتا هايلاندر موديل 2020

يمكنك أن تقوم بـ تقسيط سيارة تويوتا هايلاندر موديل 2020 بقسط شهري 1950 بدون رسوم ادارية ودفعة اولى صفر وبمعدل نسبة سنوي 8.34 بالمائة ويحتسب القسط الشهري ومعدل نسبة السنوي على نسبة تأمين 3.75 بالمائة والبنك خاضع البنك المركزي السعودي وحاصل على موافقة الهيئة الشرعية في المملكة العربية السعودية.