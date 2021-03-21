سعر هيونداي سنتافي 2021 في السعودية وأهم مواصفات السيارة الداخلية والخارجية، حيث أن سيارة هيونداي سنتافي 2021 الجديدة تعتبر من أهم السيارات المميزة في صفة عالية القيادة، كما أنها تعتبر سيارة اقتصادية فهي موفرة جدا للوقود، وتحتوي على العديد من التقنيات تعمل على مساعدة السائق وغيرها الكثير من المميزات، كما تحتوي على أحدد تقنيات المعلومات والتكنولوجيا والترفيه في السيارات، كما إنها تتميز بركوب هادئ ومحكم، وتتمتع تصميم خارجي أكثر جاذبية لسنة 2021، وسوف نقدم لكم أهم تصميم وسعر سيارات هيونداي سنتافي 2021 في السعودية.

سعر هيونداي سنتافي 2021 في السعودية

الجدير بالذكر أن سيارات هيونداي سنتافي من أكثر السيارات التي لقيت اهتماما كبيراً داخل المملكة العربية السعودية؛ ويرجع هذا بسبب تميزها عن غيرها من الأنواع بمواصفات رائعة ومتميزة، لهذه الأسباب التي جعلت أسعار هذه السيارة كما يلي :

يبدأ سعر هيونداي سنتافي من 121.990 ريال سعودي

وتصدر السيارة الكورية في خمسة نسخ وتبلغ أعلى نسخة منها سعر 162.250 ريال سعودي.

كما تصدر أيضا باثنين من المحركات، حيث إنه يوجد سيارة ذات محرك بسعة 3.5 لتر، أو ذات محرك تيربو 2.4 لتر بقوة 235 حصان، تعرف أيضا على عروض الراجحي على السيارات 2021 وأفضل الطرق المختلفة لتقسيطها

المواصفات الداخلية لسيارة هيونداي سنتافي 2021

تعتبر سيارة هيونداي سنتافي 2021 الجديدة من أول السيارات التي تميزت بالكثير من المواصفات الداخلية التي تعتبر محل اهتمام للكثير من الأفراد؛ ويرجع هذا لأنها تعتبر من الأنواع المميزة، بالأخص أنها تمتلك مقصورة تتميز بجودتها القوية، ويوجد تصاميم رائعة ومواد جذابة، كما تحتوي على كابينة راقية توفر فيها خدمات متميزة ومختلفة وأهم مميزاتها الداخلية كما يلي:

تتميز بمجموعة قياس رقمية وشاشة للعرض رأسية.

وتتميز أيضا بمقاعد أمامية ذات تهوية.

ومقاعد خلفية ذات تدفئة.

تتميز بوجود مساحة واسعة من أجل الركاب

تضم شاشة لمس ذات قياس 10.3 بوصة وتعمل بلوحة عدادات وتمتك ضوابط سهلة الإستخدام وذات مميزات مطلوبة

يوجد بها شحن لاسلكي اختياري وأيضا نظام صوتي ذات قوة 630 واط وبها 12 مكبر صوت

2021 الخارجية

يعتبر التصميم الخارجي للسيارة من المواصفات الرائعة والمميزة، والتي جعلت السيارة أكثر عدوانية من جهة التصميم الخارجي وجاءت مواصفات التصميم الخارجي كما يلي: