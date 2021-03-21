سيارات تسلا المزودة بتكنولوجيا أوتو بايلوت تتسبب بحادث تصادم جديد

حادثة جديدة تسببت بها سيارات تسلا بتكنولوجيا أوتو بايلوت، ليرتفع عدد ملفات التحقيق التي تجريبها هيئة السلامة المرورية الأمريكية في حوادث تصادم لسيارات من إنتاج تسلا، يشتبه في ارتباطها بنظام مساعدة السائق "أوتو بايلوت".

سيارة تسلا بنظام أوتو بايلوت تصطدم بسيارة شرطة

واصطدمت سيارة مزودة بتكنولوجيا أوتو بايلوت بإحدى سيارات الشرطة في ولاية ميشيغان، ولم يصب أحد في الحادث، وأشارت التقارير أن نظام مساعدة السائق والقيادة الذاتية المعروف باسم "أوتو بايلوت" كان يعمل عندما صدمت سيارة تسلا إحدى سيارات الشرطة التي كانت تشغل إشارة الطوارئ.

14 تحقيق في حوادث تصادم لسيارات تسلا

الحادث جاء بعد يوم من إعلان شرطة مدينة ديترويت، أنها لا تعتقد أن نظام أوتو بايلوت هو السبب في حادث تصادم سيارة تسلا مع مقطورة جرار يوم 11 مارس الحالي، ويذكر أن هيئة السلامة المرورية الأمريكية أجرت 14 تحقيقاً على الأقل في حوادث تصادم لسيارات من إنتاج تسلا يشتبه في ارتباطها بنظام مساعدة السائق، فيما يدافع إيلون ماسك الرئيس التنفيذي للشركة، عن نظام أوتوبايلوت، وقال إن عدداً قليلاً من الناس يسيئون استخدام أوتوبايلوت.

زيادة الضغوط على شركة تسلا

حوادث التصادم هذه تزيد الضغوط على شركة تسلا لإيقاف نظام أوتو بايلوت في سياراتها، وكانت مطالب سابقة قادها السيناتور إيد ماركي، دعت لوقف تشغيل نظام مساعدة السائق الإلكتروني حتى يتم تركيب نظم حماية تمنع السائقين من تجاوز الحدود التي يضعها نظام "أوتو بايلوت" بما في ذلك احتمالات نوم السائق أثناء سير السيارة.