مازالت اسعار سيارات شانجان 2020 – 2021 في السعودية حديث الساعة بين محبي السيارات فهذه السيارة أثبتت كفاءتها على الطريق ورغم أنها صيني إلا أنها متميزة بكماليات وقوة دفع رباعي جبارة تعطي للقائد أريحية في القيادة على طرق المملكة.

اسعار سيارات شانجان 2020-2021 في السعودية

سعر سيارة شانجان إيدو سمارت موديل 2021 في الرياض أوتوماتيك يصل إلى 58075 ريال سعودي، وسعر سيارة شانجان سي اس 95 رويال سقف اسود موديل 2021 في الرياض تصل لـ 128800 ريال سعودي للأوتوماتيك، أما سيارة شانجان سي اس 85 لمتد موديل 2021 في الرياض أوتوماتيك فهي 112700 ريال سعودي، وسعر سيارة شانجان سي اس 75 موديل 2021 في الرياض تصل لـ 78200 ريال سعودي وسعر سيارة شانجان سي اس 85 لمتد موديل 2021 تصل إلى 117300 ريال سعودي، وسعر سيارة شانجان سي اس 85 لمتد موديل 2021 أما سعر شانجان سي اس 85 لمتد موديل 2021 يصل إلى 116035 ريال سعودي وسعر سيارة شانجان فور باي فور سي اس 75 موديل 2021 يصل لـ 76500 ريال سعودي.

المزيد من اسعار سيارات شانجان 2020-2021 في السعودية

بالنسبة لسعر شانجان ايدو تريند 2021 اوتوماتيك في الرياض يصل سعر الكاش لـ 57050 ريال سعودي وبالنسبة لسعر شانجان سي اس 95 كلاسيك موديل 2021 يصل لت 103385 ريال سعودي في الرياض، وسعر ايدو سمارت موديل 2021 الرياض يصل لـ 56235 ريال سعودي وسعر شانجان سي اس 95 ريوال موديل 2021 يصل لـ 125350 ريال سعودي. وسعر شانجان إيدو لمتد موديل 2021 يصل لـ 65435 ريال سعودي أما سعر شانجان سي اس 95 بلاتينيوم موديل 2021 يصل لـ 97900 ريال سعودي.

ويمكنك أن تقوم بتقسيط عروض تقسيط شانجان سي اس 95 بنك البلاد والراجحي

المزيد من اسعار سيارات شانجان 2020-2021 في السعودية

سعر شانجان CS 95 رويال سقف أسود موديل 2021 يصل لـ 128800 ريال سعودي وننتقل الآن إلى سعر شانجان CS 95 كلاسيك موديل 2021 من الرياض اوتوماتيك يصل لـ 103385 ريال سعودي أما بالنسبة لـ سعر شانجان CS 95 رويال موديل 2021 في الرياض يصل لـ 125350 ريال سعودي وما يخص سعر شانجان CS 95 بلاتينيوم موديل 2021 يصل لـ 97900 ريال سعودي، وبالنسبة لـ

سعر شانجان سي اس 95 كلاسيك 2021 استهلاك وقود 12.6 كم / لتر وسعة محرك 2 لتر و233 حصان دفع أمامي تصل لـ 90900 ريال سعودي أما سعر شانجان سي اس 95 بلاتينيوم 2021 استهلاك وقود 12.6 كم / لتر وسعة المحرك 2 لتر والأحصنة 233 حصان ونظام دفع رباحي يصل إلأى 98900 ريال سعودي.