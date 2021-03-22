فيديو بيجو تكشف عن 308 الجديدة كليا

كشف الصانع الفرنسي بيجو عن الجيل الثالث الجديد من سيارات 308 والتي تأتي بتصميم جديد كليا من حيث المظهر الخارجي، فجميع تفاصيله تعكس روح الحداثة بدءا من شكل الواجهة الأمامية وانتهاء بالتصميم الفريد للمصابيح الخلفية.

الجيل الثالث الجديد كليا من بيجو 308

التطويرات التي أجرتها بيجو شملت أيضا المقصورة الرئيسية لسيارة بيجو 308، حيث خلت واجهة القيادة من الأزرار التقليدية تقريبان واستعيض عنها بشاشتين لمسيتين في منتصف الواجهة، وشاشة قبالة السائق تستخدم كلوحة عدادات إلكترونية وأداة لعرض الخرائط عبر أنظمة التوجيه بالأقمار الصناعية.

أنظمة متطورة للتحكم بالقيادة على الطرق

ويأتي الجيل الثالث من بيجو 308 مزود بأنظمة متطورة للتحكم بالقيادة على مختلف أنواع الطرق، كأنظمة للحفاظ على المسار على الطرقات السريعة، وأنظمة لتثبيت السرعة، وأنظمة لزيادة الثبات على المنعطفات والمنحدرات، وحساسات المسافات التي تساعد أنظمة الفرملة الآلية في التحكم بالمكابح لمنع الحوادث في الحالات الطارئة.

بيجو تطرح عدة نسخ من سيارتها 308

ووفقا لما أعلنته الشركة، فإن عدة نسخ ستطلق من هذه السيارات، أقوى نسخة منها ستكون هجينة تضم محرك بنزين توربيني بسعة 1.6 يولد عزما يعادل 180 حصانا، مدعوم بمحرك كهربائي بعزم 110 أحصنة، إلى جانب نسخ مجهزة بمحركات كهربائية صديقة للبيئة.