وصول ميتسوبيشي ASX موديل 2021 دفع رباعي بمواصفات رائعة وسعر غير مسبوق، سيارة ميتسوبيشي اي اس اكس الجديدة فئة الكروس أوفر التي تصلح لفئة الشباب وتناسب أيضا من يبحث عن سيارة عائلية، فهي تتميز بخفتها بالاضافة إلى تصميم مثالي للسيارة وسعر ليس له مثيل، لذا فإن ميتسوبيشي ايه سي اكس الجديدة تعتبر الخيار الأمثل لكل باحث عن سيارة تتناسب مع جميع الاستخدامات، كما تتوفر السيارة بسعر مميز جداً مُقابل المواصفات الرائعة والمتميزة، لذا فسوف نقدم لكم في موضوعنا اليوم تقرير تفصيلي عن المواصفات والإضافات الجديدة في ميتسوبيشي ASX موديل 2021، بالاضافة إلى سعر السيارة في السعودية بعد وصولها إلى الأسواق بشكل رسمي.

سعر ومواصفات ميتسوبيشي ASX موديل 2021

وصلت منذ أيام سيارة ال SUV صغيرة الحجم ميتسوبيشي ASX موديل 2021، سيارة كروس أوفر صنع وتجميع ياباني فئة نص فل التي تعتبر الأفضل في المواصفات والسعر، تتقارب السيارة في الحجم مع كيا سيلتوس وهيونداي كريتا والسيارات الصغيرة من SUV، وذلك على الرغم من أن السيارة أكبر قليلاً وذات أبعاد أفضل، تأتي السيارة بمُحرك 2000 سي سي 4 سلندر بقوة 150 حصان تقريباً، مع قير أوتوماتيك بتقنية CVT ونظام الدفع رباعي، لذا فهو الأفضل بين المنافسين سواء السيلتوس 1500 والكريتا 1600.

مواصفات ميتسوبيشي ايه سي اكس الخارجية

تتميز ميتسوبيشي ASX موديل 2021 من الأمام بشبك أطرافه كروم بشكل مميز وإضاءات LED نور عالي ومنخفض، مع كشافات ضباب كذلك LED وإشارات هالوجينية، جنوط السيارة الجانبية بمقاس 18 إنش ومقاس الكافر 225 X 55 بنوع تويو، إشارات اي اس اكس فئة النص فل موجودة على الرفائف، أما في فئة الفل كامل فهي موجودة على المرأة مع عفش على سقف السيارة، مع إمكانية دخول وتشغيل زكي على باب السائق والراكب.

وتتميز سيارة ميتسوبيشي اي اس اكس من الخلف بإضاءات جميعها LED وأربعة حساسات خلفية، بالاضافة إلى كاميرا خلفية ومساحات خاصة بزجاج الشنطة الخلفي التي تأتي بمساحة متميزة، وعن صرفية الوقود فإن اللتر الواحد من البنزين يمنحك إمكانية المشي حتى 13.9 كيلو متر بتقييم ممتاز، نوع البنزين السيارة هو91 وسعة خزان الوقود تبلغ 63 لتر، سعر ميتسوبيشي ASX موديل 2021 في السعودية حوالي 82 ألف 225 ريال شامل الضريبة بضمان ثلاثة سنوات أو 100 ألف كيلو متر.

المواصفات الداخلية لمتسوبيشي ASX

تأتي ميتسوبيشي اي اس اكس الجديدة بنظام أمن واسلامة مميز للغاية، حيث تحتوي على فرامل بتقنية ABS ونظام الثبات الإلكتروني مع حساس كافرات، بالاضافة إلى عدد خمسة أحزمة أمان وإير باج بين السائق والراكب، مقاعد السيارة من أجود أنوع القماش والزجاج كهربائي وكذلك المرأة الجانبية، مع إضاءات داخلية وأبواب بها تطعيمات من الداخل من الكروم، مقود السيارة مكسي بالجلد يمكنك من خلاله التحكم في النظام الصوتي ومثبت السرعة وعداد الرحلات، تعمل السيارة عبر ذر للتشغيل الذكي وتتميز بشاشة وسطية تدعم خاصية أبل كاربلاي، مُكيف أوتو مع منفذان USB وأخر للطاقة وذر 4 WHEEL DRIVE، ولكنها تأتي متسوبيشي ASX موديل 2021 بدون فتحات تكييف خلفية كما أن المرأة الداخلية للسيارة عادية.