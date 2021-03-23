مرسيدس تحدد موعد طرح Citan الجديدة

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عبد الرحمن الحاج الثلاثاء,23 آذار (مارس) 2021 - 11:31
أعلنت شركة مرسيدس الألمانية، أنها ستطلق الجيل الجديد من سيارتها Citanالجديدة وهي من فئة موديلات الفان الصغيرة المخصصة للنقل الخفيف داخل المدن، خلال النصف الثاني من العام الجاري.
طرح مرسيدس سيتان في النصف الثاني من العام الجاري
وتعتمد السيارة الجديدة وفقا لما أعلنته الشركة على النسخة الجديدة من رينو Kangooحيث ركزت على التصميم والسلامة وراحة القيادة، وتستعير السيارة مفهوم المقصورة من شقيقتها الفئة A مع المقود ونظام الاستعمال الخاص بمرسيدس MBUX وشاشة لمسية وميزة التحكم بالأوامر الصوتية.
مرسيدس توفر Citan بنموذجين مختلفين
وتتوفر السيارة بنموذجين مختلفين، تمكنها من التجهيز بثلاثة صفوف من المقاعد، ويتسع نظام الدفع بمحركات البنزين والديزل مع ظهور لاحق للنسخة الكهربائية.
Citan الأنسب للنقل داخل المدن
مرسيدس تصف سيارتها بأنها الأنسب لمواجهة التحديات المتنوعة التي تواجه النقل داخل المدينة، فتتيح السيارة إمكانية الوصول السلس ودون قيود إلى حيز التحميل بفضل البابين الجرارين والبابين الخلفيين اللذين يتمتعان بزاوية فتح تصل إلى 180°، كما يمكن تزويدها بشبكة تثبيت الحمولة الفولاذية القابلة للطي التي تعمل على زيادة سعة التحميل، وبفضل مقاعدها المريحة وسهولة التشغيل تتسم قيادة السيارة Citan بمستوى فائق من الراحة وسهولة التنقل.
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