سيارة شيري تيجو الأسعار والمواصفات

سيارة شيري تيجو، تمكنت سيارات مجموعة شيري أن تنتشر بشكل كبير في الكثير من دول العالم العربي والغربي لما لها من مواصفات ومميزات رائعة تختلف عن الكثير من أنواع السيارات المعروفة، حيث تتميز السيارة بتصميم اقتصادي رائع ومن الداخل تتناسب للعائلة وأفرادها تابعوا معنا للتعرف على مواصفات سيارة Cherry Tiggo 2021، مع العلم أن الشركة تمكنت من تقديم أنواع مختلفة من نوع شيري تيجو وكان أفضلها هو شيري تيجو 8. مواصفات سيارة Cherry Tiggo 8 مواصفات سيارة Cherry Tiggo 8 من خلال التقرير المرسل إلى مجموعة تشيري تيجو فإن مميزات سيارة شيري تيجو 8 الجديد هي: القوة والعزم للسيارة يصل إلى 154 نيوتن والدوران 210 نيوتن.

المحرك متكون من 4 سلندر وقوة الدفع من نوع تيربو والسعة 1.5 لتر.

تعتمد حركة السيارة على الجر الأمامي للعجلات.

يعمل القير بخاصية الأتوماتيك لمدة 6 ساعات.

المصابيح: العدسات الأمينة مزودة بضوء هالوجين والإضاءة النهاية بها بنظام ليد، كما ويمكن التحكم في الإضاءة من الداخل بشكل أتوماتيكي.

مقاس الجنوط هو 18 إنش حيث يعتبر ذلك أفضل من سيارات هيونداي حيث مقاس الجنوط 16 إنش فقط.

الشبكة الأمامية: متميزة بعنصر الكروم اللامع حتى تصبح ملفتة للأنظار.

أما عن المرايات الجانبية فالتحكم بها يتم من خلال الكهرباء وتعمل على تنبيه السائقين. المواصفات الداخلية لسيارة شيري تيجو المواصفات الداخلية لسيارة شيري تيجو والمواصفات الداخلية للسياراة رائعة ومنها: تتوفر كاميرا أمام السائق لتوضيح حركة السير والسيارات من الخلف.

والسخانات موجودة في الزجاج الخلفي المقصورة.

وعدد مقاعد السيارة هو سبع مقاعد من الجلد كما تم صنع طارة القيادة من نفس نوع الجلد.

بالنسبة للمقاعد الأمامية فإن التحكم في مستواها من حيث العلو والانخفاض يتم بشكل يدوي أو كهربي.

تحمل السيارة أيضًا تابلوه وشاشة بسعة 7 إنش متواجدة على جانبي السيارة.

ويمكن التحكم في درجة الحرارة والتطبيق بشكل إلكتروني. سعر سيارة شيري تيجو في مصر سعر سيارة شيري تيجو في مصر يتم توفير نسختين مختلفتين من سيارة Cherry Tiggo 8 في مصر وكل منهم مختلف التجهيزات بشكل نسبي: نسخة السيارة الأولى يصل سعرها إلى 365 ألف جنيه مصري.

أما عن النسخة الثانية فهي تختلف عن سابقتها بوجود المزيد من التكنولوجيا حيث تتواجد أن أنظمة التحكم أكثرها إلكتروني وسعرها 400 ألف جنيه مصري. الوسوم

سيارة شيري تيجو، تمكنت سيارات مجموعة شيري أن تنتشر بشكل كبير في الكثير من دول العالم العربي والغربي لما لها من مواصفات ومميزات رائعة تختلف عن الكثير من أنواع السيارات المعروفة، حيث تتميز السيارة بتصميم اقتصادي رائع ومن الداخل تتناسب للعائلة وأفرادها تابعوا معنا للتعرف على مواصفات سيارة Cherry Tiggo 2021، مع العلم أن الشركة تمكنت من تقديم أنواع مختلفة من نوع شيري تيجو وكان أفضلها هو شيري تيجو 8. مواصفات سيارة Cherry Tiggo 8 مواصفات سيارة Cherry Tiggo 8 من خلال التقرير المرسل إلى مجموعة تشيري تيجو فإن مميزات سيارة شيري تيجو 8 الجديد هي: القوة والعزم للسيارة يصل إلى 154 نيوتن والدوران 210 نيوتن.

المحرك متكون من 4 سلندر وقوة الدفع من نوع تيربو والسعة 1.5 لتر.

تعتمد حركة السيارة على الجر الأمامي للعجلات.

يعمل القير بخاصية الأتوماتيك لمدة 6 ساعات.

المصابيح: العدسات الأمينة مزودة بضوء هالوجين والإضاءة النهاية بها بنظام ليد، كما ويمكن التحكم في الإضاءة من الداخل بشكل أتوماتيكي.

مقاس الجنوط هو 18 إنش حيث يعتبر ذلك أفضل من سيارات هيونداي حيث مقاس الجنوط 16 إنش فقط.

الشبكة الأمامية: متميزة بعنصر الكروم اللامع حتى تصبح ملفتة للأنظار.

أما عن المرايات الجانبية فالتحكم بها يتم من خلال الكهرباء وتعمل على تنبيه السائقين. المواصفات الداخلية لسيارة شيري تيجو المواصفات الداخلية لسيارة شيري تيجو والمواصفات الداخلية للسياراة رائعة ومنها: تتوفر كاميرا أمام السائق لتوضيح حركة السير والسيارات من الخلف.

والسخانات موجودة في الزجاج الخلفي المقصورة.

وعدد مقاعد السيارة هو سبع مقاعد من الجلد كما تم صنع طارة القيادة من نفس نوع الجلد.

بالنسبة للمقاعد الأمامية فإن التحكم في مستواها من حيث العلو والانخفاض يتم بشكل يدوي أو كهربي.

تحمل السيارة أيضًا تابلوه وشاشة بسعة 7 إنش متواجدة على جانبي السيارة.

ويمكن التحكم في درجة الحرارة والتطبيق بشكل إلكتروني. سعر سيارة شيري تيجو في مصر سعر سيارة شيري تيجو في مصر يتم توفير نسختين مختلفتين من سيارة Cherry Tiggo 8 في مصر وكل منهم مختلف التجهيزات بشكل نسبي: نسخة السيارة الأولى يصل سعرها إلى 365 ألف جنيه مصري.

أما عن النسخة الثانية فهي تختلف عن سابقتها بوجود المزيد من التكنولوجيا حيث تتواجد أن أنظمة التحكم أكثرها إلكتروني وسعرها 400 ألف جنيه مصري.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارة شيري تيجو الأسعار والمواصفات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.